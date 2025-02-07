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Клуб Второй лиги поехал на сбор в Турцию
Лидер первенства
Фото: ФК Колос
"Колос-2" вчера отправился на сбор в Турцию. Об этом коваливцы сообщили в своих соцсетях.
Сначала клуб преодолел часть пути автобусом, после чего пересел на самолет. Соответствующие фото "Колос-2" выложил у себя в Instagram.
В первой части сезона дубль "Колоса" заработал 29 очков за 12 туров розыгрыша Группы B Второй лиги. Сейчас команда лидирует в чемпионате с пятью очками отрыва от "Александрии-2".
11 апреля у "Колоса-2" запланирован первый официальный матч этого года. Коваливцы сыграют против винницкой "Нивы".
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