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Известный в прошлом игрок Карпат принял команду Второй лиги

Вторая лига

Роман Гнатив будет работать со Скалой 1911

Известный в прошлом игрок Карпат принял команду Второй лиги

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51-летний специалист Роман Гнатив, который ранее возглавлял "Карпаты-2", стал новым главным тренером второлиговой "Скалы 1911".

Как сообщает Sport.ua, специалист консультировал стрыйскую команду еще в конце прошлого года, когда "Скалу 1911" покинул Степан Матвеев. Сейчас же Гнатив стал главным тренером команды на постоянной основе, подписав 1,5-летний контракт.

Помогать ему будут Николай Василишин, который в позапрошлом году уже возглавлял "Скалу 1911", и Андрей Крашевский, который будет отвечать за подготовку вратарей.

Из игроков команду покинул только Максим Аверьянов, а первым зимним новичком стал Вадим Гудзинский, который ранее защищал цвета "Карпат-2".

Напомним, что "Скала 1911" занимает пятое место в группе "А" Второй лиги, набрав 17 очков.

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Скала 1911 (Стрый) Роман Гнатив
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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