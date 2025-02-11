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Спортдир Реверы 1908: За бесценок мы не будем отдавать футболистов. Если все будет хорошо – они перейдут в средние клубы европейских чемпионатов

Вторая лига
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Функционер поделился планами по продаже игроков

Спортдир Реверы 1908: За бесценок мы не будем отдавать футболистов. Если все будет хорошо – они перейдут в средние клубы европейских чемпионатов

Фото - АФСК Київ

Новина українською

Спортивный директор "Реверы 1908" Егор Копылов рассказал о кадровом и трансферном векторе команды.

“Стратегия не меняется. Мы развиваем молодых футболистов, наших воспитанников и франковских игроков. Они еще будут пополнять наши ряды – это ребята 15-17 лет. Запланировано подписание нескольких молодых футболистов, будем делать на них ставку, развивать для дальнейшего перехода в наши гранды.

У нас есть 2-3 предложения по нашим игрокам. Сейчас ведем переговоры. Если они устроят руководство – будем продавать”.

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“Уже есть договоренности с тремя футболистами на усиление. Будем просматривать 15-16 игроков. Все с профессиональным бэкграундом выступали в УПЛ и даже есть один легионер. Фамилии пока не буду называть.

2 клуба Высшей лиги предложили условия выкупа наших игроков. За бесценок мы не будем отдавать футболистов, потому что видим большой потенциал. Даже зарубежные команды проявляют интерес. Если все будет хорошо – они перейдут в средние клубы европейских чемпионатов”, – заявил функционер.

Коллектив из Ивано-Франковска занимает седьмое место в группе А (13 очков).

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ФК Ревера 1908
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Источник:
Ревера 1908
Опубликовал: Александр Симченко
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