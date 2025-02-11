Спортдир Реверы 1908: За бесценок мы не будем отдавать футболистов. Если все будет хорошо – они перейдут в средние клубы европейских чемпионатов

Спортивный директор "Реверы 1908" Егор Копылов рассказал о кадровом и трансферном векторе команды.

“Стратегия не меняется. Мы развиваем молодых футболистов, наших воспитанников и франковских игроков. Они еще будут пополнять наши ряды – это ребята 15-17 лет. Запланировано подписание нескольких молодых футболистов, будем делать на них ставку, развивать для дальнейшего перехода в наши гранды.

У нас есть 2-3 предложения по нашим игрокам. Сейчас ведем переговоры. Если они устроят руководство – будем продавать”.