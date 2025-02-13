Ковалюк: Хотелось, чтобы мы боролись за выход в Первую лигу. Но там совсем другой уровень

Владимир Ковалюк дал интервью клубной пресс-службе.

"Конечно, мы хотели бы, чтобы в Премьер-лиге было 16 команд, Первой лиге – 18 команд, Второй – 20 без разделения на группы. Но мы понимаем, что это очень большие финансовые затраты. Мы сыграли 12 игр до зимы, весной остается сыграть еще 6. Это очень мало. Весной 3 игры дома, 3 – в гостях и чемпионат завершился”.

“С проблемой поддержки формы во время столь длинных пауз сталкиваются все тренеры Второй лиги. Некоторые проводят микросборы, чтобы игроки не выпали из игры полностью. Полгода – это очень много. Футболисту дай пару дней не потренироваться, и он уже теряет свою форму. Жизнь становится все дороже и дороже, поэтому правильно, что разделили на две группы. Есть ведь экономия средств”.

[О выходе в Первую лигу] “Если бы не было войны, то такие задачи бы однозначно стояли. Футбол – очень затратный вид спорта, в котором нужно иметь большие средства, чтобы содержать клуб. Для Второй лиги у нас есть стабильное финансирование. А вот повышение в классе – это шаг в финансовом плане. Поэтому сложно сказать, готовы ли наши спонсоры к этому шагу.

Хотелось, чтобы мы боролись за выход в Первую лигу. Но там совсем другой уровень. Каждая футбольная команда хочет достигать максимальных целей, становиться чемпионом, повышаться в классе. Мечтать всегда нужно – когда человек мечтает, то мечты сбываются”, – заявил специалист.