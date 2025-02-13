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В Минмолодьспорте пояснили, как клуб Второй лиги смог выехать на сборы в Турции

Вторая лига
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В Минмолодьспорте пояснили, как клуб Второй лиги смог выехать на сборы в Турции

Фото - Колос

Новина українською

Министерство молодежи и спорта Украины ответило на запрос по поводу выезда "Колоса-2" на тренировочные сборы в Турцию, несмотря на то, что команда выступает под эгидой ПФЛ.

"Министерство молодежи и спорта Украины в рамках компетенции проработало ваш запрос на публичную информацию об уточнении обстоятельств выезда за границу команды "Колос-2" от 07.02.2025 и сообщает об этом.

Футбольный клуб "Колос" имеет статус профессионального футбольного клуба Украины и является членом Объединения профессиональных футбольных клубов Украины "Премьер-Лига", которое проводит соревнования высшего дивизиона чемпионата Украины среди мужских команд.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 211 Правил пересечения государственной границы гражданами Украины, утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины от 27 января 1995 года № 57, в случае введения в Украине военного состояния разрешается пропуск через государственную границу спортсменов, включенных в состав спортивных клубов, высших дивизионов по игровым видам спорта, лиц, обеспечивающих организационное, научно-методическое, медицинское сопровождение, которые включены в состав команд спортивных клубов высших дивизионов по игровым видам спорта, спортивным судьям, арбитрам для участия в спортивных мероприятиях и/или спортивных соревнованиях, проводимых за рубежом.

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ФК "Колос" Ковалевка в своем составе имеет три профессиональных команды, которые принимают участие в чемпионате Украины "Премьер-Лига" (первая команда), "Премьер-Лига" (U-19) и чемпионате Украины среди команд Профессиональной футбольной лиги (вторая команда).

Указанные команды являются структурным подразделением ФК "Колос", позволяющим осуществлять перемещение спортсменов и персонала между упомянутыми командами в пределах клуба в соответствии с его потребностями, что разрешено регламентными нормами Украинской ассоциации футбола.

На основании изложенного информируем, что все игроки ФК "Колос" зарегистрированы в УАФ как игроки команды Премьер-Лиги, что позволило предоставить письмо за подписью Министра молодежи и спорта Украины в Госпогранслужбу об участии этих игроков в учебно-тренировочном сборе в г. Анталья (Республика Турция) и пересечение государственной границы соответствующими лицами", - говорится в заявлении.

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Источник:
Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
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