Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Клуб Второй лиги официально получил нового тренера
Последним его местом работы была ДЮФШ "Львов".
Фото: facebook.com/fcnyva1978
"Самбор-Нива-2" официально назначила нового главного тренера.
Им стал 47-летний специалист Роман Марич. Последним местом работы Романа Ростиславовича была ДЮФШ "Львов".
Без изменений в тренерском штабе остаются ассистент главного тренера Олег Яремчук и тренер вратарей Максим Пархоменко.
Команда активно готовится к возобновлению чемпионата и участвует в Мемориале Юста. На турнире "Самбор-Нива-2" провела два матча: одержала победу над "Горняком" Новояворовск (3:1) и уступила "Руху U-19" (1:5).
Напомним, что по итогам осенней части сезона "Самбор-Нива-2" заняла 8-е место в турнирной таблице группы А Второй лиги, набрав 11 очков.
Популярное сейчас
- Названы суммы призовых норвежских биатлонистов на ЧМ-2025
- Серия А. Дублер Довбика с голом и ассистом, Рома с разгромной победой
- Объявят со дня на день. Скандальный Макуана проходит медосмотр в клубе УПЛ
- Победа Шахтера, Довбик может летом сменить клуб, Куртуа вернется в сборную. Главные новости за 24 февраля
- Ради любви: одна из самых красивых футболисток покинула свой клуб
- Колесник: Динамо не хочет вместе со всеми продать телеправа. Клубы теряют большой кусок потенциального бюджета