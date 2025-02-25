Клуб Второй лиги официально получил нового тренера

"Самбор-Нива-2" официально назначила нового главного тренера.

Им стал 47-летний специалист Роман Марич. Последним местом работы Романа Ростиславовича была ДЮФШ "Львов".

Без изменений в тренерском штабе остаются ассистент главного тренера Олег Яремчук и тренер вратарей Максим Пархоменко.

Команда активно готовится к возобновлению чемпионата и участвует в Мемориале Юста. На турнире "Самбор-Нива-2" провела два матча: одержала победу над "Горняком" Новояворовск (3:1) и уступила "Руху U-19" (1:5).

Напомним, что по итогам осенней части сезона "Самбор-Нива-2" заняла 8-е место в турнирной таблице группы А Второй лиги, набрав 11 очков.