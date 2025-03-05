Чернигов подписал игрока, от которого отказался ФК ЮКСА

ФК "Чернигов" подписал контракт с универсальным защитником Дмитрием Фатеевым.

Детали соглашения неизвестны. Он будет выступать за команду под 20-м номером.

Предыдущим его клубом был ФСК "Мариуполь", за который он провел 21 матч (1 гол, 1 ассист). Ранее 30-летний Фатеев также выступал за "Шахтер-3", "Зирку" (Кропивницкий), ФК "Львов", "Ингулец", "Кривбасс" и "Оболонь".

Ранее мы писали, что Фатеев мог перейти в ФК "ЮКСА", однако перволиговый клуб отказался от идеи подписания защитника из-за его возраста.

"Чернигов" занимает третье место в турнирной таблице группы Б Второй лиги.