Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Чернигов подписал игрока, от которого отказался ФК ЮКСА
Дмитрий Фатеев нашел новый клуб
Фото: ФК Чернігів
ФК "Чернигов" подписал контракт с универсальным защитником Дмитрием Фатеевым.
Детали соглашения неизвестны. Он будет выступать за команду под 20-м номером.
Предыдущим его клубом был ФСК "Мариуполь", за который он провел 21 матч (1 гол, 1 ассист). Ранее 30-летний Фатеев также выступал за "Шахтер-3", "Зирку" (Кропивницкий), ФК "Львов", "Ингулец", "Кривбасс" и "Оболонь".
Ранее мы писали, что Фатеев мог перейти в ФК "ЮКСА", однако перволиговый клуб отказался от идеи подписания защитника из-за его возраста.
"Чернигов" занимает третье место в турнирной таблице группы Б Второй лиги.
Популярное сейчас
- Потери России в войне превысили 880 тысяч человек - Генштаб ВСУ
- Эйндховен пожалел, что так далеко зашел. ПСВ – Арсенал 1:7. Обзор матча
- Победа Реала в дерби, финал кубка в Житомире, погром от Арсенала. Главные новости за 4 марта
- "Надо возвращать черниговский футбол выше". Новичок Чернигова озвучил амбициозные цели в команде
- Грилиш весело отпраздновал победу над Плимутом: звезду Ман Сити заметили нетрезвым возле паба
- Новая ведущая клубного ТВ Реала привлекла внимание фанатов своей внешностью. ФОТО