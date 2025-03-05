"Надо возвращать черниговский футбол выше". Новичок Чернигова озвучил амбициозные цели в команде

Новоиспеченный защитник ФК "Чернигов" Дмитрий Фатеев поделился своими эмоциями от перехода в клуб.

"Впечатления от перехода только положительные. Мне понравился коллектив, здесь дружные и интересные ребята, они футболисты очень хорошего уровня. Отмечу и высокий уровень тренерского штаба.

Я пересекался с ФК "Чернигов" в товарищеских и официальных матчах в составе "Оболони" и "Мариуполя", команда играла в хороший, качественный футбол, была видна работа тренера, структура игры. Например, летом я играл за "азовцев" в спарринге, ФК "Чернигов" тогда выиграл абсолютно по делу. Думаю, что нам по силам выполнить задачу руководства - выйти в Первую лигу, а уже в следующем сезоне как следует "шуметь" там.

Переговоры прошли легко, мы сразу нашли общий язык с тренером, я согласился на предложенные условия. Могу играть на всех позициях в обороне, если тренеру будет надо, сыграю хоть в атаке или воротах, главное - приносить пользу команде.

Надеюсь, что болельщики смогут максимально приходить на стадион, насколько это будет возможно. Футбол существует для них, хочется чувствовать их поддержку. Я со своей стороны буду максимально выполнять все функции, возложенные на меня тренерским штабом.

Хочется повыситься в классе, чтобы в таком футбольном городе была команда Первой лиги, а в будущем и Премьер-лиги. В Чернигове всегда были хорошие команды и хорошие футболисты. Надо возвращать черниговский футбол выше", - приводит слова Фатеева клубная пресс-служба.