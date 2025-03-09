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"Побороться за место в первой тройке": тренер команды Второй лиги озвучил цель на сезон
Впереди – завершающие шесть туров
Фото: fc.lokomotyv.ua
Главный тренер киевского "Локомотива" Вадим Лазоренко рассказал о задачах команды на завершающую часть сезона.
“ – Побороться за место в первой тройке. Сейчас от третьей строчки, где находится "Чернигов", мы отстаем на пять очков. Наша задача попытаться в итоге занять третью ступень.
– А смысл? Какая-то странная задача. Разницы между третьим и условно восьмым местом никакой. Ни то, ни то не позволяет пробиться в Первую лигу.
– Путевки в Первую лигу третье место не дает, но престижно финишировать в первой тройке. Для нас это будет шаг вперед. "Локомотив" не так давно играет среди профессионалов, не забывайте об этом. Двигаться к цели нужно пошагово. С каждым сезоном мы должны в итоговой турнирной таблице подниматься все выше, выше и выше.
Возможно, в следующем сезоне задачи будут более амбициозными.
– За шесть туров весенней части чемпионата Первой лиги "Локомотива" по силам, если хорошо раскочегариться, догнать "Колос-2" и "Александрию-2"? Или это "миссия невыполнима", учитывая отставание в 12 и семь очков соответственно.
– Давайте будем реалистами и не фантазировать. Игр мало, а эти команды достаточно сильны. Да и ФК "Чернигов" не стоит забывать. Все эти три коллектива достаточно прилично укомплектованы. У того же "Колоса-2" есть немало опытных исполнителей, у "Чернигова" тоже. ФК "Александрия-2" - немного другая история. Там хорошие игроки, которых во второй команде обкатывают под Премьер-лигу, под первую команду. У них безумная мотивация.
Мы попробуем вклиниться в первую тройку, но… Выйдет ли? Покажет время. Результаты будут зависеть от того, как мы в итоге подготовимся и укомплектуем, потому что поиск новых игроков держит, как подготовка к весенней части чемпионата”, – сказал Лазоренко.
После 12 сыгранных туров "Локомотив" находится на пятом месте группы B Второй лиги. В весенней части чемпионата киевляне проведут еще шесть поединков. Первый из них запланирован на 11 апреля (базовый день) против "Чернигова".
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