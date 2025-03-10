Клуб Второй лиги усилился игроком, который попадал в заявку на матчи УПЛ

ФК "Ужгород" из Второй лиги подписал игрока, который попадал в заявку на матчи УПЛ.

Как стало известно UA-Футбол, речь идет о центральном защитнике Александре Савчуке, который был капитаном "Вереса" U-19.

Футболист не дебютировал в УПЛ, но пять раз попадал в заявку ровенской команды на матчи элитного дивизиона: против "Руха", "Кривбасса" (сезон 2022/23), "Зари", "Динамо" и "Металлиста 1925" (сезон 2023/24).

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В "Ужгороде" начали работать над трансфером еще летом, но уладить все нюансы удалось только теперь. Вскоре будет официальное объявление.

"Ужгород" занимает 6-е место в турнирной таблице группы А Второй лиги.