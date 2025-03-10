Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Клуб Второй лиги усилился игроком, который попадал в заявку на матчи УПЛ
"Ужгород" подписал капитана "Вереса" U-19
(праворуч) Фото: НК Верес
ФК "Ужгород" из Второй лиги подписал игрока, который попадал в заявку на матчи УПЛ.
Как стало известно UA-Футбол, речь идет о центральном защитнике Александре Савчуке, который был капитаном "Вереса" U-19.
Футболист не дебютировал в УПЛ, но пять раз попадал в заявку ровенской команды на матчи элитного дивизиона: против "Руха", "Кривбасса" (сезон 2022/23), "Зари", "Динамо" и "Металлиста 1925" (сезон 2023/24).
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
В "Ужгороде" начали работать над трансфером еще летом, но уладить все нюансы удалось только теперь. Вскоре будет официальное объявление.
"Ужгород" занимает 6-е место в турнирной таблице группы А Второй лиги.
Популярное сейчас
- Колос выбрал нового тренера - ранее он уже возглавлял команду
- Петраков объяснил свое присутствие на матче УПЛ
- Команда Первой лиги близка к прекращению существования
- "Побороться за место в первой тройке": тренер команды Второй лиги озвучил цель на сезон
- Роналду усиливает охрану: его семье угрожает опасность
- Семейный фан-клуб: дочери Зинченко поддержали его в матче против ПСВ