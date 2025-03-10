  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Вторая лига
  4. Клуб Второй лиги усилился игроком, который попадал в заявку на матчи УПЛ
В тренде
Вторая лига
Вторая лига

Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Клуб Второй лиги усилился игроком, который попадал в заявку на матчи УПЛ

Вторая лига

"Ужгород" подписал капитана "Вереса" U-19

Клуб Второй лиги усилился игроком, который попадал в заявку на матчи УПЛ

(праворуч) Фото: НК Верес

Новина українською

ФК "Ужгород" из Второй лиги подписал игрока, который попадал в заявку на матчи УПЛ.

Как стало известно UA-Футбол, речь идет о центральном защитнике Александре Савчуке, который был капитаном "Вереса" U-19.

Футболист не дебютировал в УПЛ, но пять раз попадал в заявку ровенской команды на матчи элитного дивизиона: против "Руха", "Кривбасса" (сезон 2022/23), "Зари", "Динамо" и "Металлиста 1925" (сезон 2023/24).

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В "Ужгороде" начали работать над трансфером еще летом, но уладить все нюансы удалось только теперь. Вскоре будет официальное объявление.

"Ужгород" занимает 6-е место в турнирной таблице группы А Второй лиги.

По теме
yellow-arrow
"Побороться за место в первой тройке": тренер команды Второй лиги озвучил цель на сезон
yellow-arrow
"Надо возвращать черниговский футбол выше". Новичок Чернигова озвучил амбициозные цели в команде
yellow-arrow
Чернигов подписал игрока, от которого отказался ФК ЮКСА
Верес (Ровно) ФК Ужгород
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: UA-Футбол
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
100 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости