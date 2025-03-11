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Капитан Вереса U-19 перешел в клуб Второй лиги
Подписание контракта и презентация состоялась в самом сердце Ужгорода
Фото: instagram.com/fc_uzhhorod
ФК "Ужгород" из Второй лиги объявил о подписании контракта с центральным защитником Александром Савчуком.
Детали сделки неизвестны.
С 2021 по 2024 год, с перерывами, 20-летний Александр выступал в системе ровенского "Вереса". Пять раз попадал в заявку "волков" на матчи УПЛ, проходил тренировочные сборы с первой командой, был капитаном и лидером команды U-19.
Савчук также имеет опыт игры за рубежом: в сезоне 2021/22 был игроком "Слована" Бзенец, выступающего в Региональной лиге Чехии.
Во время зимних сборов провел ряд контрольных поединков за "Ужгород", где только подтвердил свой профессионализм и лучшие качества.
Подписание контракта и презентация состоялась в самом сердце Ужгорода - на живописной набережной Независимости, под памятником Августину Волошину.
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