Капитан Вереса U-19 перешел в клуб Второй лиги

ФК "Ужгород" из Второй лиги объявил о подписании контракта с центральным защитником Александром Савчуком.

Детали сделки неизвестны.

С 2021 по 2024 год, с перерывами, 20-летний Александр выступал в системе ровенского "Вереса". Пять раз попадал в заявку "волков" на матчи УПЛ, проходил тренировочные сборы с первой командой, был капитаном и лидером команды U-19.

Савчук также имеет опыт игры за рубежом: в сезоне 2021/22 был игроком "Слована" Бзенец, выступающего в Региональной лиге Чехии.

Во время зимних сборов провел ряд контрольных поединков за "Ужгород", где только подтвердил свой профессионализм и лучшие качества.

Подписание контракта и презентация состоялась в самом сердце Ужгорода - на живописной набережной Независимости, под памятником Августину Волошину.