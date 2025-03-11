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Чернигов подписал воспитанника Шахтера
До этого он выступал за ФСК "Мариуполь"
Фото: ФК Чернігів
ФК "Чернигов" подписал контракт с защитником Павлом Шушко. Футболист будет выступать за команду под 38-м номером, сообщает официальный сайт клуба.
Шушко - воспитаннико "Шахтера", выступал за команды "горняков" U-17 и U-19. Также он защищал цвета "Краматорска", "Мариуполя" и ФСК "Мариуполь".
В первой части сезона он провел 9 матчей за ФСК "Мариуполь", без результативных действий.
"Счастлив, что после долгой паузы и непонятности я снова оказался в хорошем коллективе. Давно знаю и слежу за этой командой, ведь раньше очень много раз встречались на футбольных полях.
Здесь с первого дня понравилось отношение и профессионализм всех причастных к клубу. Понравились условия, поэтому долго не думал. Единственное, ждал от предыдущего клуба информацию о продолжении существования. Надеюсь, этот клуб не исчезнет с футбольной карты Украины, ведь Мариуполь - это Украина!
Ожидания максимальные, хочется всегда побеждать. Поэтому нужно приложить к этому много усилий. Будем ждать фанов на матчах, надеюсь, что с вашей поддержкой мы сможем порадовать вас победами и яркой игрой", - сказал Шушко после подписания контракта.
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