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Павел Багрий покинул Верес U19, чтобы поиграть за команду из Второй лиги
Аренда до конца сезона
НК Верес
Защитник "Вереса" U19 Павел Багрий присоединился к команде из Второй лиги — "Локомотив Киев".
Как отмечает официальный сайт "Вереса", Багрий будет играть за киевский "Локомотив" до конца этого сезона. Добавим, что "Локомотив" занимает 5 место в турнирной таблице Группы Б.
За этот сезон 19-летний Багрий в юношеском УПЛ сыграл в 17 матчах, в которых забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу.
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Источник:НК Верес
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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