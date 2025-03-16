Павел Багрий покинул Верес U19, чтобы поиграть за команду из Второй лиги

Защитник "Вереса" U19 Павел Багрий присоединился к команде из Второй лиги — "Локомотив Киев".

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Как отмечает официальный сайт "Вереса", Багрий будет играть за киевский "Локомотив" до конца этого сезона. Добавим, что "Локомотив" занимает 5 место в турнирной таблице Группы Б.

За этот сезон 19-летний Багрий в юношеском УПЛ сыграл в 17 матчах, в которых забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу.