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Павел Багрий покинул Верес U19, чтобы поиграть за команду из Второй лиги

Вторая лига

Аренда до конца сезона

Павел Багрий покинул Верес U19, чтобы поиграть за команду из Второй лиги

НК Верес

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Защитник "Вереса" U19 Павел Багрий присоединился к команде из Второй лиги — "Локомотив Киев".

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Как отмечает официальный сайт "Вереса", Багрий будет играть за киевский "Локомотив" до конца этого сезона. Добавим, что "Локомотив" занимает 5 место в турнирной таблице Группы Б.

За этот сезон 19-летний Багрий в юношеском УПЛ сыграл в 17 матчах, в которых забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу.

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Верес (Ровно) Локомотив (Киев)
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Источник:
НК Верес
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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