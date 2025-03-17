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От УПЛ до Второй лиги. Экс-хавбек Кривбасса перешел в Пробий

Вторая лига
Обновлено

В погоне за игровой практикой

От УПЛ до Второй лиги. Экс-хавбек Кривбасса перешел в Пробий

Пробій

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Владислав Семотюк присоединился на правах свободного агента к "Пробию". В "народной" команде полузащитник будет играть под 71 игровым номером.

Несколько дней назад 24-летний футболист разорвал контракт с "Кривбассом". В этом сезоне он выступал в аренде за "Рух", сыграв в 4 матчах.

Семотюк - воспитанник академии "Прикарпатья". На протяжении своей карьеры Владислав также защищал цвета "Ники" U-19, "Стали“ из Каменского и киевского "Арсенала".

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