От УПЛ до Второй лиги. Экс-хавбек Кривбасса перешел в Пробий

Владислав Семотюк присоединился на правах свободного агента к "Пробию". В "народной" команде полузащитник будет играть под 71 игровым номером.

Несколько дней назад 24-летний футболист разорвал контракт с "Кривбассом". В этом сезоне он выступал в аренде за "Рух", сыграв в 4 матчах.

Семотюк - воспитанник академии "Прикарпатья". На протяжении своей карьеры Владислав также защищал цвета "Ники" U-19, "Стали“ из Каменского и киевского "Арсенала".