Вторая лига
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От УПЛ до Второй лиги. Экс-хавбек Кривбасса перешел в Пробий
В погоне за игровой практикой
Пробій
Владислав Семотюк присоединился на правах свободного агента к "Пробию". В "народной" команде полузащитник будет играть под 71 игровым номером.
Несколько дней назад 24-летний футболист разорвал контракт с "Кривбассом". В этом сезоне он выступал в аренде за "Рух", сыграв в 4 матчах.
Семотюк - воспитанник академии "Прикарпатья". На протяжении своей карьеры Владислав также защищал цвета "Ники" U-19, "Стали“ из Каменского и киевского "Арсенала".
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