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Клуб Второй лиги досрочно расторг контракт с хавбеком
Кирилл Пинчук покинул "Чернигов"
Фото: ФК Чернігів
"Чернигов" прекратил сотрудничество с полузащитником Кириллом Пинчуком, сообщает клубная пресс-служба.
Действующий контракт расторгли по обоюдному согласию сторон.
20-летний хавбек выступал за команду с весны 2023 года. За это время отдал две голевые передачи в 27 проведенных поединках.
"Чернигов" занимает третье место в турнирной таблице группы Б Второй лиги.
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Источник:ФК Чернігів
Опубликовал: Алина Ерофеева
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