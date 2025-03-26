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Клуб Второй лиги досрочно расторг контракт с хавбеком

Вторая лига

Кирилл Пинчук покинул "Чернигов"

Клуб Второй лиги досрочно расторг контракт с хавбеком

Фото: ФК Чернігів

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"Чернигов" прекратил сотрудничество с полузащитником Кириллом Пинчуком, сообщает клубная пресс-служба.

Действующий контракт расторгли по обоюдному согласию сторон.

20-летний хавбек выступал за команду с весны 2023 года. За это время отдал две голевые передачи в 27 проведенных поединках.

"Чернигов" занимает третье место в турнирной таблице группы Б Второй лиги.

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Источник:
ФК Чернігів
Опубликовал: Алина Ерофеева
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