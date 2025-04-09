Вторая лига. Долгожданный старт весенней части сезона

После паузы в пять месяцев возобновляются соревнования во Второй лиге. Напомним, что осталось сыграть еще шесть туров. Предлагаем вашему вниманию анонс 13-го тура, который начинается уже в четверг.

Группа А

"Самбор-Нива-2" - "Реал Фарма"

10.04.2025. 13:00. "Сокол". Львов

Встреча команд из нижней части турнирной таблицы. Одесситы вообще после первой части сезона занимают последнее место. Во время зимнего межсезонья у "Самбор-Нивы-2" сменился тренер. Вторую часть чемпионата Второй лиги "Самбор-Нива-2" начнет под руководством 47-летнего Романа Марича, который ранее работал в ДЮФШ "Львов". Основной акцент в трансферной политике был сделан на подписании молодежи. "Реал Фарма" зимой существенно обновила свой состав. Одесситов покинули одиннадцать игроков, которые были лидерами в первой части сезона. Учитывая такие изменения сложно ожидать, что "Реал Фарма" сможет подняться с последнего места. Также стоит отметить пополнение в тренерском штабе. Сергей Матюхин стал ассистентом исполняющего обязанности главного тренера "фармацевтов" Валентина Полтавца.

"Полесье-2" - "Ольховцы"

11.04.2025. 12:30. "СОБ ФК Полесье №1". Глубочица

В этом противостоянии есть очевидный фаворит и это хозяева поля. Житомирский клуб имеет все шансы побороться даже за повышение в классе. "Полесье-2" зимой подписало ряд легионеров, которые безусловно смогут усилить команду во второй части сезона. Однако, также стоит отметить потери нескольких лидеров. Не помогут "Полесью-2" весной Шастал, Раско, Венделл, Свистун. "Ольховцы" всех лидеров смог сохранить и это очень важно для команды, которая сейчас занимает предпоследнее место. Среди новичков стоит отметить Янюка и Черненко. Руководство клуба выразило доверие Алексею Зорину даже несмотря на неудачные выступления в 2024 году. Смогут ли гости навязать борьбу фавориту?

"Рух-2" - "Скала 1911"

11.04.2025. 14:30. "Стадион им. Б. Маркевича". Винники

Один из самых ожидаемых матчей в группе А. Первая команды группы будет принимать пятую. Очень непросто будет подопечным Ивана Федыка сохранить лидерство после завершения весенней части сезона. "Рух-2" зимой потерял Михальчука, Столярчука, Непейпиева. Безусловно, основной акцент тренерский штаб делать на собственную молодежь, но смогут ли они проявить себя под психологическим давлением? "Скала 1911" не впечатляла своей игрой и результатами в первой части сезона. Коллективу из Стрыя не хватало стабильности. Реальных шансов побороться за повышение в классе у команды нет. Новым тренером "Скалы 1911" в это межсезонье стал Роман Гнатив. Среди новичков стоит отметить Янюка, Гудзинского, Гору. У гостей есть все шансы навязать борьбу лидеру и даже отобрать очки.

"Куликов-Белка" - "Пробий"

12.04.2025. 14:30. "Арена Куликов". Куликов

Очень интересное противостояние ожидает болельщиков в Куликове, где третья команда чемпионата будет принимать вторую. "Пробий" опережает своего конкурента на пять очков. "Куликов-Белка" провела довольно неплохую селекционную работу зимой и смогла усилиться. Новичками команды стали Дударенко, Квасный, Волков, Пентелейчук, Кобак, Равлик, Кос. Такие трансферы свидетельствуют о том, что коллектив из Куликова стремится уже в этом сезоне повыситься в классе. "Пробий" был не так активен на трансферном рынке, но клубу удалось сохранить лидеров. Среди новичков отметим опытного нападающего Палагнюка. Эта игра будет особенной для Шарабуры, который в первой части сезона играл за "Куликов-Белку", а зимой подписал контракт с "Пробой".

"Ужгород" - "Ревера 1908"

12.04.2025. 15:00. "Авангард". Ужгород

В Ужгороде встретятся шестая и седьмая команды группы А. В случае победы гости смогут сравняться по очкам со своим конкурентом. "Ужгород" смог зимой сохранить костяк команды. Кадровые изменения были не существенными. Среди новичков можно отметить защитника Вашкебу, который играл за юношескую команду "Полесья". "Ревера 1908" тоже не была активной зимой на трансферном рынке. Покинули команду Данилюк, Швец и Дебелко. Среди новичков прежде всего стоит отметить Цуркана, который играл за "Скалу 1911". Игра первого круга завершилась разгромной победой "Ужгорода" - 5:1, поэтому ожидаем реванша от "Реверы 1908".

Группа Б

"Ворскла-2" - "Металлист 1925-2"

10.04.2025. 14:00. "Молодежный". Полтава

Встреча главных аутсайдеров группы Б. Полтавчане хорошо начали первую часть сезона, но затем умудрились опуститься на предпоследнее место. Зимой сменился тренерский штаб у "Ворсклы-2". Вместо Андрущак новым главным тренером стал Вячеслав Нивинский. Помогать новому наставнику полтавской молодежи будет Павел Ребенок, Олег Моргун (тренер вратарей) и аналитик Андрей Колесник. Покинули команду Булгатов, Куделин, Черныш, Кухта. "Металлист 1925-2" зимой не был активным на трансферном рынке. Среди новичков стоит отметить полузащитника "Эпицентра" Павлученко. Тренерский штаб харьковчан основной акцент будет продолжать делать на молодежи. Шанс проявить себя получат ребята 2008 года рождения.

"Тростянец" - "Александрия-2"

11.04.2025. 12:00

Шестая команды группы Б будет принимать вторую. От "Тростянца" под руководством Бакалова ожидают существенного прогресса в весенней части сезона. Существенные кадровые изменения произошли в команде зимой, поэтому интересно будет понаблюдать за обновленным "Тростянцем". Среди новичков отметим Хуссина, Замуренко и Чеглова. "Александрия-2" приятно удивила всех осенью и заслуженно финишировала на втором месте. Однако, зимой команда потеряла ряд лидеров, поэтому во второй части сезона будет непросто. Прежде всего речь идет о Плаксе, Граждане, Погорелом. Игра первого круга между этими соперниками завершилась вничью - 2:2.

"Локомотив" - "Чернигов"

11.04.2025. 13:30. УТК "им. Банникова". Киев

В Киеве пятая команда группы Б будет принимать третью. У киевлян немного шансов побороться за повышение в классе, но это не значит, что против "Локомотива" кому-то будет легко. Подопечные Лазоренко могут удивить и отобрать очки у фаворитов. Зимой киевляне существенно обновились, поэтому интересно будет понаблюдать за этим коллективом уже весной. Среди новичков стоит отметить Мячина, Пуды, Постемского. "Чернигов" стремится уже в этом сезоне выйти в Первую лигу и у команды есть все шансы на это. Подписание Фатеева, Кулика, Новикова, Картушова, Шалфеева подтверждают серьезные амбиции "северян". В Чернигове противостояние между этими командами завершилось вничью.

"Горняк-Спорт" - "Чайка"

12.04.2025. 13:00. "Юность". Горишние Плавни

В Горишних Плавнях встретятся старожилы соревнований ПФЛ. "Горняк-Спорт" занимает четвертое место и для того чтобы бороться за повышение в классе стоит набирать максимум очков в каждом матче. Клуб был пассивным на трансферном рынке, но прежде всего удалось сохранить всех основных игроков. Однако, несколько удивляет отсутствие усиления. "Чайка" разочаровала в первой части сезона и после этого произошли существенные кадровые изменения. Оставили команду Духота, Шморгун, О.Сичевский, Теплюк, Хобта, Шакун, Гарнага. Существенного усиления не было, поэтому перспективы "Чайки" выглядят туманными.

"Нива" - "Колос-2"

12.04.2025. 15:30. НТБ "Нива". Винница

В гости в Винницу приедет лидер группы Б, который имеет существенный отрыв перед преследователями. "Нива" провалила первую часть сезона и имеет отрыв всего в три очка от последнего места. Известно, что покинули команду Хоренженко и Рогульский. Сложно прогнозировать в каком состоянии подойдет "Нива" ко второй части сезона, ведь эта команда чрезвычайно нестабильна. "Колос-2" очень стремительно движется к повышению в классе. Осенью подопечные Бондаренко отличались своей стабильностью и солидностью. Основной акцент в селекционной работе был сделан на молодежи, но стоит также отметить подписание Колесника и Головкина. Очень мало шансов у хозяев зацепиться за результат, но иногда чудеса случаются...