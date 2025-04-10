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Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

Вторая лига

Стартует весенняя часть сезона

Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

Фото: ФК Нива Тернопіль

Новина українською

Уже сегодня двумя матчами после длительной паузы возвращается Вторая лига. Во Львове на стадионе"Сокол""Самбор-Нива-2" под руководством нового тренера будет принимать"Реал Фарму", в которой произошли существенные кадровые изменения во время межсезонья. А в Полтаве на стадионе "Молодежный" местная "Ворскла-2" будет принимать "Металлист 1925-2". Это противостояние аутсайдеров группы Б.

Вторая лига. 13-й тур

10.04.2025. 13:00. "Самбор-Нива-2" - "Реал Фарма"

10.04.2025. 14:00. "Ворскла-2" - "Металлист 1925-2"

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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Владислав Пригода
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