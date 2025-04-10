Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

Уже сегодня двумя матчами после длительной паузы возвращается Вторая лига. Во Львове на стадионе"Сокол""Самбор-Нива-2" под руководством нового тренера будет принимать"Реал Фарму", в которой произошли существенные кадровые изменения во время межсезонья. А в Полтаве на стадионе "Молодежный" местная "Ворскла-2" будет принимать "Металлист 1925-2". Это противостояние аутсайдеров группы Б.

Вторая лига. 13-й тур

10.04.2025. 13:00. "Самбор-Нива-2" - "Реал Фарма"

10.04.2025. 14:00. "Ворскла-2" - "Металлист 1925-2"