Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

Сегодня сыграют сразу четыре матча 13-го тура Второй лиги. Обращаем внимание на противостояние в Киеве, где "Локомотив" будет принимать "Чернигов". Гости существенно усилились в межсезонье, но против киевлян легко никому не будет. Ожидаем конкурентный футбол.

Также в качестве главного тренера "Скалы 1911" будет дебютировать Роман Гнатив. Его команду ожидает противостояние против лидера группы А "Руха-2".

12:30. "Полесье-2" - "Ольховцы"

15:00. "Рух-2" - "Скала 1911"

12:00. "Тростянец" - "Александрия-2"

13:30. "Локомотив" - "Чернигов"