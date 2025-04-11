Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня
Насыщенный игровой день
Фото: ФК Чернігів
Сегодня сыграют сразу четыре матча 13-го тура Второй лиги. Обращаем внимание на противостояние в Киеве, где "Локомотив" будет принимать "Чернигов". Гости существенно усилились в межсезонье, но против киевлян легко никому не будет. Ожидаем конкурентный футбол.
Также в качестве главного тренера "Скалы 1911" будет дебютировать Роман Гнатив. Его команду ожидает противостояние против лидера группы А "Руха-2".
12:30. "Полесье-2" - "Ольховцы"
15:00. "Рух-2" - "Скала 1911"
12:00. "Тростянец" - "Александрия-2"
13:30. "Локомотив" - "Чернигов"
Популярное сейчас
- Победа Челси, ничьи Манчестер Юнайтед и Тоттенхэма, признание для Довбика в Серии А. Главные новости за 10 апреля
- В Трабзонспоре задумались о продаже украинца, – Kuzey Ekspres
- Таблица коэффициентов. Дела Украины на неделе не ухудшились, хотя могли
- Опытный экс-форвард Миная подписал контракт с клубом Второй лиги
- Допинг-допингом, а лайки по расписанию. Мудрик увлекся горячей американкой. ФОТО
- Очень жарко: Девушка полузащитника Карпат покорила поклонников сексуальной фотосессией