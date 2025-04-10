Вторая лига. Реал Фарма снова проиграла, ничья в Полтаве

Сегодня после длительной паузы стартовала весенняя часть сезона во Второй лиге. Вашему вниманию результаты противостояний во Львове и Полтаве.

"Самбор-Нива-2" весеннюю часть сезона начала под руководством 47-летнего Романа Марича. Именно хозяева считались фаворитами в противостоянии против "Реал Фармы“, которая занимает последнее место в группе. К тому же, одесситы существенно обновили свой состав зимой. Кажется, что "фармацевты" уже даже не особо надеются, что смогут подняться с последнего места. В конце первого тайма одесситы помогли сопернику открыть счет. На 37-й минуте после подачи с углового Курьяков срезал мяч в собственные ворота - 1:0. В начале второго тайма Максим Пежинский ударом из пределов штрафной снял все вопросы о победителе - 2:0.

В Полтаве встречались аутсайдеры группы Б. В качестве тренера "Ворсклы-2" дебютировал Вячеслав Нивинский. Первая половина встречи завершилась без голов. На 58-й минуте первым сориентировался в штрафной Александр Шевченко и открыл счет в матче - 1:0. Тем не менее, удержать победу хозяева не смогли. На 87-й минуте спас гостей от поражения Денис Кондратюк - 1:1.

Вторая лига. 13-й тур

"Самбор-Нива-2" - "Реал Фарма" 2:0

Голы: Курьяков (37, автогол), Пежинский (51)

"Ворскла-2" - "Металлист 1925-2" 1:1

Голы: Шевченко (58) - Кондратюк (87)