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Опытный экс-форвард Миная подписал контракт с клубом Второй лиги

Вторая лига

Олег Вишневский перешел в ФК "Ужгород"

Опытный экс-форвард Миная подписал контракт с клубом Второй лиги

Фото: ФК Ужгород

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Бывший нападающий "Миная" Олег Вишневский перешел в ФК "Ужгород", сообщает клубная пресс-служба.

Срок действия контракта не разглашается, но по данным Transfermarkt, соглашение рассчитано до 30 июня 2025 года.

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Он уже защищал цвета "Ужгорода" в сезоне 2020/21. Затем он перешел в "Минай", играл за "Оболонь", а затем вновь вернулся в "Минай". Он также имеет опыт выступлений за словацкие "Кошице" и "Шину".

В осенней части сезоне 29-летний Вишневский провел 10 матчей за "Минай", в которых отметился одним забитым мячом.

"Ужгород" занимает шестое место в Группе А Второй лиги, имея в своем активе 16 очков.

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Источник:
ФК Ужгород
Опубликовал: Алина Ерофеева
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