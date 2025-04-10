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Опытный экс-форвард Миная подписал контракт с клубом Второй лиги
Олег Вишневский перешел в ФК "Ужгород"
Фото: ФК Ужгород
Бывший нападающий "Миная" Олег Вишневский перешел в ФК "Ужгород", сообщает клубная пресс-служба.
Срок действия контракта не разглашается, но по данным Transfermarkt, соглашение рассчитано до 30 июня 2025 года.
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Он уже защищал цвета "Ужгорода" в сезоне 2020/21. Затем он перешел в "Минай", играл за "Оболонь", а затем вновь вернулся в "Минай". Он также имеет опыт выступлений за словацкие "Кошице" и "Шину".
В осенней части сезоне 29-летний Вишневский провел 10 матчей за "Минай", в которых отметился одним забитым мячом.
"Ужгород" занимает шестое место в Группе А Второй лиги, имея в своем активе 16 очков.
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