Опытный экс-форвард Миная подписал контракт с клубом Второй лиги

Бывший нападающий "Миная" Олег Вишневский перешел в ФК "Ужгород", сообщает клубная пресс-служба.

Срок действия контракта не разглашается, но по данным Transfermarkt, соглашение рассчитано до 30 июня 2025 года.

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Он уже защищал цвета "Ужгорода" в сезоне 2020/21. Затем он перешел в "Минай", играл за "Оболонь", а затем вновь вернулся в "Минай". Он также имеет опыт выступлений за словацкие "Кошице" и "Шину".

В осенней части сезоне 29-летний Вишневский провел 10 матчей за "Минай", в которых отметился одним забитым мячом.

"Ужгород" занимает шестое место в Группе А Второй лиги, имея в своем активе 16 очков.