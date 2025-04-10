Клуб Второй лиги пригласил большое количество новичков

В ходе подготовки к весенней части чемпионата Второй лиги одесский "Реал Фарма" имел не только надлежащую игровую практику, но и занимался поиском новых футболистов, которые заняли бы вакансии выбывших в период каникул.

Большая пауза в чемпионате для "фармацевтов" проходит из года в год традиционно - команда участвует в зимнем Кубке Одессы, в котором обычно занимает призовые места. В нынешнем турнире "Реал Фарма" встречался с "Хаджибеем" (4:1 и 2:1), "Малиновском" (1:2 и 1:0), "Южной Пальмирой" (0:1 и 1:1), "Пальмирой" U-17 (2:0 и 3:0) и "Атлетиком" (0:1). В итоге команда Валентина Полтавца разделила 3-4-места с местной "Точкой".

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Были еще и контрольные матчи с представителем Премьер-лиги - одесским "Черноморцем". В одном из них "Реал Фарма" уступил "морякам" 0:5, а в другом - 0:3. В этих спаррингах тренерский штаб второлиговой команды просмотрел немалое количество новичков.

В зимне-весеннюю пору на селекционной ниве была проведена кропотливая работа, в результате которой ряды "фармацевтов" пополнила большая группа новичков - защитники Александр Гриневич, Артем Завгородний, Илья Чернов, Дмитрий Сорочан, Эдуард Шихалеев, Максим Щекотилин, полузащитники Артем Пинаки, Артем Тихий, Дмитрий Товстолуг, Владислав Комуницкий и Владислав Хоренженко.

На сегодняшний день "Реал Фарма" занимает последнюю, 10-ю строчку, в турнирной таблице группы "А" Второй лиги. В активе "фармацевтов" всего 8 очков