Вышел в стартовом составе. Президент Реал Фармы обновил рекорд самого возрастного профессионального игрока в Украине

Президент одесской "Реал Фармы" Николай Лиховидов обновил рекорд самого возрастного профессионального игрока в истории Украины.

Новое достижение функционер и игрок установил в выездном поединке 13-го тура группы А Второй лиги против тернопольской "Нивы-2" (0:2)

Более того, президент сегодня вышел в стартовом составе и отыграл 36 минут, после чего был заменен.

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Таким образом, Лиховидов сыграл в возрасте 59 лет, 2 месяцев и 15 дней.

Предыдущий рекорд также принадлежал Лиховидову, который выходил на поле в весенней части текущего сезона Второй лиги.