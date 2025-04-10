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Вышел в стартовом составе. Президент Реал Фармы обновил рекорд самого возрастного профессионального игрока в Украине
Николай Лиховидов продолжает бить рекорды
Президент одесской "Реал Фармы" Николай Лиховидов обновил рекорд самого возрастного профессионального игрока в истории Украины.
Новое достижение функционер и игрок установил в выездном поединке 13-го тура группы А Второй лиги против тернопольской "Нивы-2" (0:2)
Более того, президент сегодня вышел в стартовом составе и отыграл 36 минут, после чего был заменен.
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Таким образом, Лиховидов сыграл в возрасте 59 лет, 2 месяцев и 15 дней.
Предыдущий рекорд также принадлежал Лиховидову, который выходил на поле в весенней части текущего сезона Второй лиги.
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