Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

Сегодня сыграют еще четыре матча 13-го тура Второй лиги. С особым интересом ожидаем противостояние старожилов соревнований ПФЛ. "Горняк-Спорт" принимать "Чайку". Хозяева не имеют права терять очки, но легко им не должно быть. Также очень непростое испытание ожидает "Ниву", которая будет принимать лидера группы Б "Колос-2". Смогут ли подопечные Ярошенко удивить всех?

13:00. "Горняк-Спорт" - "Чайка"

14:30. "Куликов-Белка" - "Пробой"

15:00. "Ужгород" - "Ревера 1908"

15:30. "Нива" - "Колос-2"