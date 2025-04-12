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Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня
Завершается тур
Фото: ФК Гірник-Спорт
Сегодня сыграют еще четыре матча 13-го тура Второй лиги. С особым интересом ожидаем противостояние старожилов соревнований ПФЛ. "Горняк-Спорт" принимать "Чайку". Хозяева не имеют права терять очки, но легко им не должно быть. Также очень непростое испытание ожидает "Ниву", которая будет принимать лидера группы Б "Колос-2". Смогут ли подопечные Ярошенко удивить всех?
13:00. "Горняк-Спорт" - "Чайка"
14:30. "Куликов-Белка" - "Пробой"
15:00. "Ужгород" - "Ревера 1908"
15:30. "Нива" - "Колос-2"
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