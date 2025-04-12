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Вторая лига

Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

Вторая лига

Завершается тур

Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

Фото: ФК Гірник-Спорт

Новина українською

Сегодня сыграют еще четыре матча 13-го тура Второй лиги. С особым интересом ожидаем противостояние старожилов соревнований ПФЛ. "Горняк-Спорт" принимать "Чайку". Хозяева не имеют права терять очки, но легко им не должно быть. Также очень непростое испытание ожидает "Ниву", которая будет принимать лидера группы Б "Колос-2". Смогут ли подопечные Ярошенко удивить всех?

13:00. "Горняк-Спорт" - "Чайка"

14:30. "Куликов-Белка" - "Пробой"

15:00. "Ужгород" - "Ревера 1908"

15:30. "Нива" - "Колос-2"

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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Владислав Пригода
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