Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вторая лига. Разгромные победы Чернигова и Полесья-2
Насыщенный игровой день
Фото: ФК Чернігів
Сегодня сыграли сразу четыре матча 13-го тура Второй лиги. Вашему вниманию результаты противостояний, в которых было на что посмотреть.
"Тростянец" принимал вторую команду по итогу первой части сезона группы Б "Александрию-2". Первая половина встречи завершилась без голов. В начале второго тайма Сергийчук вывел хозяев вперед. Тем не менее, довольно быстро гости сравняли счет. Мяч срезался с ноги Тишининова и залетел в ворота - 1:1. Такие автоголы нечасто можно увидеть.
"Полесье-2" в домашнем матче не оставило шансов "Ольховцам" - 3:0. В составе хозяев забивали Бристрич, Караман и Леднев. "Чернигов" на выезде разгромил "Локомотив" - 3:0. В еще одном матче пятницы "Скала 1911" в волевом стиле победила "Рух-2" - 2:1. Три очка коллективу из Стрыя принес гол Богдана Горы на 90+3 минуте.
"Полесье-2" - "Ольховцы" 3:0
Голы: Бристрич (15), Караман (71), Леднев (77, пен)
"Тростянец" - "Александрия-2" 1:1
Голы: Сергийчук (51) - Тишининов (61, автогол)
"Локомотив" - "Чернигов" 0:3
Голы: Койдан (60), Шушко (63), Новиков (79)
"Рух-2" -"Скала 1911" 1:2
Голы: Бойко (8) - Грицак (61), Гора (90+3)
Популярное сейчас
- Сибига рассказал, как Россия ответила на предложение о полном перемирии
- Известно, на сколько времени британские войска могут быть размещены в Украине
- Победа Челси, ничьи Манчестер Юнайтед и Тоттенхэма, признание для Довбика в Серии А. Главные новости за 10 апреля
- Вторая лига. Реал Фарма снова проиграла, ничья в Полтаве
- Допинг-допингом, а лайки по расписанию. Мудрик увлекся горячей американкой. ФОТО
- Самая красивая биатлонистка планеты отмечает 35-й день рождения