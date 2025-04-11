Вторая лига. Разгромные победы Чернигова и Полесья-2

Сегодня сыграли сразу четыре матча 13-го тура Второй лиги. Вашему вниманию результаты противостояний, в которых было на что посмотреть.

"Тростянец" принимал вторую команду по итогу первой части сезона группы Б "Александрию-2". Первая половина встречи завершилась без голов. В начале второго тайма Сергийчук вывел хозяев вперед. Тем не менее, довольно быстро гости сравняли счет. Мяч срезался с ноги Тишининова и залетел в ворота - 1:1. Такие автоголы нечасто можно увидеть.

"Полесье-2" в домашнем матче не оставило шансов "Ольховцам" - 3:0. В составе хозяев забивали Бристрич, Караман и Леднев. "Чернигов" на выезде разгромил "Локомотив" - 3:0. В еще одном матче пятницы "Скала 1911" в волевом стиле победила "Рух-2" - 2:1. Три очка коллективу из Стрыя принес гол Богдана Горы на 90+3 минуте.

Вторая лига. Тринадцатый тур

"Полесье-2" - "Ольховцы" 3:0

Голы: Бристрич (15), Караман (71), Леднев (77, пен)

"Тростянец" - "Александрия-2" 1:1

Голы: Сергийчук (51) - Тишининов (61, автогол)

"Локомотив" - "Чернигов" 0:3

Голы: Койдан (60), Шушко (63), Новиков (79)

"Рух-2" -"Скала 1911" 1:2

Голы: Бойко (8) - Грицак (61), Гора (90+3)