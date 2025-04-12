Вторая лига. Пробий выходит на первое место, сенсация в Виннице

Сегодня сыграли еще четыре матча 13-го тура Второй лиги. Таким образом, завершился первый тур весенней части сезона. Вашему вниманию результаты противостояний.

В Горишних Плавнях встречались старожилы ПФЛ. Уже на девятой минуте Александр Савчук своим результативным ударом в дальний угол вывел гостей вперед - 0:1. На 70-й минуте 25-летний нападающий Студенко сравнял счет, а через 12-ть минут Дмитриев после ассиста Студенко вырвал для "Горняка-Спорт" победу.

В Куликове встречались вторая и третья команды группы А. Уже на 35-й секунде Кос вывел "Куликов-Белку" вперед, но еще до перерыва гости забили дважды. За коллектив из Ивано-Франковска забивали Харук и Радульский. В начале второго тайма "Куликов-Белка" осталась в меньшинстве. Вторую желтую получил Кобак. В большинстве "Пробий" усилиями Сикача обеспечил себе комфортное преимущество -1:3. Таким образом, "Пробий" выходит на первое место в группе А.

В Ужгороде местная команда принимала "Реверу 1908". Первый тайм завершился без голов, но на 65-й минуте хозяева смогли открыть счет. Коваленко шикарным ударом из-за пределов штрафной попал в дальнюю девятку. Этот гол точно будет претендовать на звание лучшего в сезоне. В компенсированное время точку в матче поставил Мориляк - 2:0.

В Виннице "Нива" принимала лидера группы Б "Колос-2". Уже на седьмой минуте Чигур очень неожиданно вывел хозяев вперед. Со счетом 1:0 команды ушли на перерыв. На 61-й минуте Александр Мельник реализовал пенальти и увеличил преимущество хозяев. В итоге, игра завершилась сенсационной победой "Нивы".

Вторая лига. Тринадцатый тур

"Ужгород"- "Ревера 1908“ 2:0

Голы: Коваленко (65), Мориляк (90+3)

Удаление: Буртник (88)

"Нива"- "Колос-2“ 2:0

Голы: Чигур (7), А. Мельник (61, пен)

"Куликов-Белка"- "Пробий“ 1:3

Голы: Кос (1) - Харук (26), Радульский (30), Сикач (55)

Удаление: Кобак (50)

"Горняк-Спорт"- "Чайка“ 2:1

Голы: Студенко (70), Дмитриев (82) - О.Савчук (9)