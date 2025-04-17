Вторая лига. Интригующее противостояние в Чернигове, Ужгород приедет в гости к лидеру

Уже в пятницу тремя матчами стартует 14-й тур Второй лиги. Это второй тур в 2025 году. Предлагаем вашему вниманию анонс противостояний.

ГРУППА А

"Реал Фарма" - "Куликов-Белка"

18.04.2025. 13:00 "Иван". Одесса

Последняя команда группы будет принимать четвертую. Одесситы в прошлом туре без шансов на выезде уступили "Самбор-Ниве-2" - 0:2. Полтавец с первых минут выпустил сразу пять новичков, но существенных изменений в игре "Реал Фармы" не произошло. Кажется, что эта команда банально уже доигрывает сезон без турнирных задач. Рекорд Николая Лиховидова обновляется и наверное, это главная задача для "Реал Фармы" на последние матчи в сезоне. "Куликов-Белка" в важнейшем матче уступила "Пробою“ - 1:3. Коллектив из Куликова уже на 35-й секунде усилиями новичка Коса открыл счет, но еще до перерыва пропустил дважды. Ключевым был эпизод в начале второго тайма, когда вторую желтую получил Кобак. Если гости не выиграют в Одессе, то о каких амбициозных планах можно говорить?

"Ольховцы" - "Самбор-Нива-2"

18.04.2025. 13:30. "Ольховцы-Арена-Парк". Ольховцы

Команды с разным настроением подходят к очному противостоянию. "Ольховцы" на выезде уступили звездному "Полесью-2“ - 0:3. "Ольховцы" выглядели достойно, долгое время удерживали интригу, однако все же проиграли в три гола. Команда сейчас занимает предпоследнее место и должна набирать очки в каждом туре, чтобы подняться из этого опасного турнирного положения. "Самбор-Нива-2" неделю назад с победы стартовала в весенней части сезона - 2:0 против "Реал Фармы“. Команда Марича выиграла его дебютный официальный матч и вышла на седьмое место. Таким образом, "Самбор-Нива-2" впервые за три тура набрала очки. Смогут ли гости во второй раз в 2025 году выиграть?

"Пробой" - "Ужгород"

18.04.2025. 15:00. "Пробий Арена". Городенка

Подопечные Ковалюка в прошлом туре на выезде в волевом стиле переиграли "Куликов-Белку" и стали единоличными лидерами группы. Пропущенный гол на первой минуте не заставил футболистов "Пробоя" опустить руки и до завершения матча они забили трижды. "Пробой" с первых минут выставил двух новичков - Семотюк из "Кривбасса“ вышел в тройке центральных полузащитников, а Шарабура - на острие атаки. "Пробой" пропустил меньше всего мячей в группе А - 9 голов. "Ужгород" в домашнем матче благодаря удачному второму тайму победил "Реверу 1908“. Эта игра запомнилась шикарным голом Коваленко, который будет претендовать на звание лучшего в сезоне. Смогут ли гости из Ужгорода навязать борьбу лидеру?

"Скала 1911" - "Полесье-2"

19.04.2025. 12:15. "Сокол". Стрый

Роман Гнатив в качестве главного тренера "Скалы 1911" дебютировал с победы. Казалось, что матч против "Руха-2" завершится вничью, но на 90+3 минуте новичок Богдан Гора принес "Скале 1911" три очка. Эта победа оставила "Скалу 1911" в пятерке лучших. "Полесье-2" на классе разгромило "Ольховцы“ - 3:0. Таким образом, подопечные Гаутама прервали серию из трех матчей без побед. Кадровый потенциал у этой команды впечатляющий для Второй лиги. В стартовом составе "Полесья-2" вышли Лукас Тейлор, Корнийчук и Леднев. С таким составом коллектив из Житомира не может не претендовать на повышение в классе. Очень непростое испытание ожидает команду Романа Гнатива.

"Ревера 1908" - "Рух-2"

19.04.2025. 13:15. Стадион "им. А.П. Гембы ИФНТУНГ". Ивано-Франковск

В прошлом туре "Рух-2" пропустил на последних секундах и потерял сверхважные очки. Подопечные Федыка потеряли лидерство и пока занимают второе место. Это поражение усложнило львовянам борьбу в группе лидеров. Команду зимой пополнили большое количество футболистов из академии клуба, поэтому о стабильности говорить не стоит. "Ревера 1908" в Ужгороде уступила местной команде. Моменты у команды из Ивано-Франковска были, но с реализацией ощущались существенные проблемы. "Ревера 1908" занимает восьмое место и такое турнирное положение не может не волновать руководство клуба. Из-за дисквалификации не сможет помочь хозяевам Василий Буртник.

ГРУППА Б

"Чернигов" - "Нива"

19.04.2025. 12:45. "Юность". Чернигов

Интригующее противостояние ожидает болельщиков в Чернигове. Подопечные Чорного в прошлом туре в меньшинстве разгромили "Локомотив" - 3:0. Подвел свою команду Романченко, но даже несмотря на это "Чернигов" после перерыва забил трижды. Эта игра показала серьезность амбиций команды на весну. Очень хорошо в том матче "северяне" сыграли на стандартах. "Нива" в прошлом туре удивила всех. Никто не ожидал, что подопечные Ярошенко победят лидера группы Б. Очень качественно винницкий коллектив сыграл в защите. "Нива" немало проблем создала соперникам своими контратаками. Возможно, мы увидим возрождение команды уже во второй части сезона? "Нива" имеет меньше всех ничьих в группе Б - одну.

"Металлист 1925-2" - "Горняк-Спорт"

19.04.2025. 13:45. "Колос". Борисполь

Харьковчане в прошлом туре спаслись в противостоянии с "Ворсклой-2". Однако, подопечные Карпенко все еще остаются на последнем месте. Тренерский штаб харьковской команды во главе с Сергеем Карпенко через спарринги готовил своих подопечных ко второй части сезона и на фоне полтавчан они выглядели неплохо. Молодые харьковчане стараются играть за счет коротких передач, но индивидуального мастерства не хватает. "Горняк-Спорт" в волевом стиле дома переиграл "Чайку“. Первую половину встречи подопечные Куценко провалили, но после перерыва прибавили в активности. С лучшей стороны себя проявил Студенко, который забил и отдал результативную передачу. Эти три очка оставляют коллектив из Горишних Плавней в борьбе за повышение в классе.

"Колос-2" - "Тростянец"

19.04.2025. 14:00. "Колос". Ковалевка

Лидер группы Б в прошлом туре разочаровал. "Колос-2" на выезде уступил "Ниве“ - 0:2. Это поражение является вполне заслуженным, если оценивать ход событий на поле. Подопечные Бондаренко абсолютно ничего не продемонстрировали в атаке и слишком много свободных зон давали для контратак соперника. Эту игру можно считать самой неудачной для команды за последнее время. Запас от преследователей еще сохраняется, но надо совершенствовать свою игру. "Тростянец" выигрывал у "Александрии-2“, но досадный и странный автогол Тишининова все испортил. Это была не слишком яркая игра от подопечных Бакалова, поэтому наверное, ничья - закономерный результат. Все еще никак не может найти свою игру команда и против разъяренного лидера гостям будет очень непросто.

"Чайка" - "Локомотив"

19.04.2025. 14:15. Центральный им. М.Х. Бруквенка". Макаров

Подопечные Луценко очень качественно играли в первом тайме против "Горняка-Спорт" и заслуженно открыли счет. Однако, во второй половине встречи "Чайка" откровенно провалилась. Индивидуальные ошибки привели к двум пропущенным мячам и к поражению. "Чайка" в этом сезоне имеет проблемы с атакующими действиями - команда забила всего десять голов в 13 матчах. "Локомотив" откровенно разочаровал собственных болельщиков. Час подопечные Лазоренко против "Чернигова" играли в большинстве, но умудрились пропустить трижды. К игре киевлян во время стандартов было очень много вопросов. Таким образом, о борьбе за повышение в классе "Локомотив" уже может забыть. Смогут ли гости реабилитироваться за неудачу в прошлом туре?

"Александрия-2" - "Ворскла-2"

19.04.2025. 14:45. "Ника". Александрия

Обе команды удачно начали сезон, но сейчас находятся на разных полюсах таблицы. "Александрия-2" все еще идет второй, хотя "Чернигов“ уже сравнялся по очкам. Неделю назад подопечные Быцюры сыграли вничью против "Тростянца". Моменты молодые ребята создавали, но с завершением атак были проблемы. Особенно не везло Базаеву, который несколько раз не смог попасть в пустые ворота. "Ворскла-2" имела все шансы выигрывать в противостоянии аутсайдеров, но в конце игры пропустила. Таким образом, свой дебютный матч в качестве главного тренера полтавчан Нивинский завершил вничью. Полтавчане занимают предпоследнее место и кажется, что подняться вверх в ближайшее время они не смогут.