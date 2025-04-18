Вторая лига
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Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня
Ожидаем интригующего противостояния
Фото: НК Пробій
Сегодня тремя матчами начинается 14-й тур Второй лиги. Непростое испытание ожидает "Ужгород", который в гостях будет играть против лидеров группы А. Также обращаем внимание на противостоянии в Ольховцах, где местная команда будет принимать "Самбор-Нива-2". Должна набирать три очка "Куликов-Белка", ведь она будет играть против главного аутсайдера - "Реал Фармы".
12:15. "Ольховцы" - "Самбор-Нива-2"
13:00. "Реал Фарма" - "Куликов-Белка"
15:00. "Пробий" - "Ужгород"
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