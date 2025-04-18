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Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

Вторая лига

Ожидаем интригующего противостояния

Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

Фото: НК Пробій

Новина українською

Сегодня тремя матчами начинается 14-й тур Второй лиги. Непростое испытание ожидает "Ужгород", который в гостях будет играть против лидеров группы А. Также обращаем внимание на противостоянии в Ольховцах, где местная команда будет принимать "Самбор-Нива-2". Должна набирать три очка "Куликов-Белка", ведь она будет играть против главного аутсайдера - "Реал Фармы".

12:15. "Ольховцы" - "Самбор-Нива-2"

13:00. "Реал Фарма" - "Куликов-Белка"

15:00. "Пробий" - "Ужгород"

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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Владислав Пригода
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