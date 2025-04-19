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Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня
Насыщенный игровой день
Фото: ФК Чернігів
Сегодня сыграют сразу семь матчей 14-го тура Второй лиги. С особым интересом ожидаем игру в Чернигове, где местная команда будет принимать "Ниву". Напомним, что в прошлом туре "Нива" сенсационно переиграла лидера группы Б - "Колос-2". Также должно быть интригующим противостояние между "Колосом-2" и "Тростянцем". Подопечные Бондаренко стремятся ребилитироваться за неудачу в прошлом туре, но легко против сумчан им не будет.
12:15. "Скала 1911" - "Полесье-2"
12:45. "Чернигов" - "Нива"
13:15. "Ревера 1908" - "Рух-2"
13:45. "Металлист 1925-2" - "Горняк-Спорт"
14:00. "Колос" - "Тростянец"
14:15. "Чайка" - "Локомотив"
14:45. "Александрия-2" - "Ворскла-2"
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