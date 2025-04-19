Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

Сегодня сыграют сразу семь матчей 14-го тура Второй лиги. С особым интересом ожидаем игру в Чернигове, где местная команда будет принимать "Ниву". Напомним, что в прошлом туре "Нива" сенсационно переиграла лидера группы Б - "Колос-2". Также должно быть интригующим противостояние между "Колосом-2" и "Тростянцем". Подопечные Бондаренко стремятся ребилитироваться за неудачу в прошлом туре, но легко против сумчан им не будет.

12:15. "Скала 1911" - "Полесье-2"

12:45. "Чернигов" - "Нива"

13:15. "Ревера 1908" - "Рух-2"

13:45. "Металлист 1925-2" - "Горняк-Спорт"

14:00. "Колос" - "Тростянец"

14:15. "Чайка" - "Локомотив"

14:45. "Александрия-2" - "Ворскла-2"