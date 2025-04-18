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Вторая лига. Долгожданная победа Ольховцев, Реал Фарма впервые в сезоне не пропускает

Вторая лига

Начался очередной тур

Вторая лига. Долгожданная победа Ольховцев, Реал Фарма впервые в сезоне не пропускает

Фото: ФК Куликів-Білка

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня сыграли три матча 14-го тура Второй лиги. Вашему вниманию результаты противостояний в Ольховцах, Городенке и Одессе.

В стартовом матче тура "Ольховцы" дома переиграли "Самбор-Ниву-2" - 2:1. В составе победителей забивали опытные Грачев и Шестаков. Таким образом, "Ольховцы" побеждают впервые за восемь туров. Три очка позволили команде подняться с предпоследнего места.

В Одессе "Реал Фарма" принимала "Куликов-Белку". Игра довольно неожиданно завершилась вничью - 0:0. Одесситы впервые в нынешнем сезоне не пропускают. Ряд моментов в первом тайме упустили гости. В еще одном матче пятницы "Пробий" разгромил "Ужгород" - 5:1.

Вторая лига. Четырнадцатый тур

"Ольховцы" - "Самбор-Нива-2" 2:1

Голы: Грачев (19), Шестаков (57) - Скочеляс (77)

"Реал Фарма" - "Куликов-Белка“ 0:0

"Пробий" - "Ужгород" 5:1

Голы: Палагнюк (2), Оринчак (26, 62), Семотюк (53), Палагнюк (69) - Ильчук (44)

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