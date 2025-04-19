Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вторая лига. Сенсационное поражение Горняка-Спорт, уверенные победы Чернигова и Колоса-2
Очень много матчей в один день
Фото: ФК Чернігів
Сегодня сыграли сразу семь матчей четырнадцатого тура Второй лиги. Вашему вниманию результаты противостояний, в которых было на что посмотреть.
Сенсацией завершилась игра в Стрые, где местная "Скала 1911" принимала "Полесье-2". Победу хозяевам принес Кравченко - 1:0. Без проблем три очка набрал "Чернигов", который дома разобрался с "Нивой" - 2:0. Реабилитировался за поражение в прошлом туре лидер группы Б. "Колос-2" дома разгромил "Тростянец" - 3:0.
Сенсацией завершилась игра между "Металлистом 1925-2" и "Горняком-Спорт". Игра завершилась победой харьковчан - 2:0. Коллектив из Горишних Плавней теряет сверхважные очки.
Вторая лига.Четырнадцатый тур
"Скала 1911" - "Полесье-2" 1:0
Голы: Кравченко (78)
"Чернигов" - "Нива" 2:0
Голы: Картушов (12), Д. Мельник (19, автогол)
"Ревера 1908" - "Рух-2" 0:2
Голы: Себро (17), Бойко (76, пен)
"Металлист 1925-2" - "Горняк-Спорт" 2:0
Голы: Пушкуца (26), Белицкий (82)
"Александрия-2" - "Ворскла-2" 1:1
Голы: Лебедев (56) - Шевченко (86)
"Колос-2" - "Тростянец" 3:0
Голы: Канаев (18), Колесник (68), Сокол (71)
"Чайка" - "Локомотив" 2:0
Голы:
Популярное сейчас
- Игрок Шахтера высказался по поводу своего не вызова в национальную сборную
- В возрасте 39 лет. Экс-футболист РБ Зальцбург и сборной Хорватии погиб в ДТП
- Президент Динамо прокомментировал предстоящие матчи киевлян против Буковины и Шахтера
- Вторая лига. Долгожданная победа Ольховцев, Реал Фарма впервые в сезоне не пропускает
- Красная карточка для кошелька: Милитао будет платить бывшей жене в шесть раз больше
- Очень горячо. Девушка-арбитр будоражит испанских игроков. ФОТО