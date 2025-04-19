Вторая лига. Сенсационное поражение Горняка-Спорт, уверенные победы Чернигова и Колоса-2

Сегодня сыграли сразу семь матчей четырнадцатого тура Второй лиги. Вашему вниманию результаты противостояний, в которых было на что посмотреть.

Сенсацией завершилась игра в Стрые, где местная "Скала 1911" принимала "Полесье-2". Победу хозяевам принес Кравченко - 1:0. Без проблем три очка набрал "Чернигов", который дома разобрался с "Нивой" - 2:0. Реабилитировался за поражение в прошлом туре лидер группы Б. "Колос-2" дома разгромил "Тростянец" - 3:0.

Сенсацией завершилась игра между "Металлистом 1925-2" и "Горняком-Спорт". Игра завершилась победой харьковчан - 2:0. Коллектив из Горишних Плавней теряет сверхважные очки.

Вторая лига.Четырнадцатый тур

"Скала 1911" - "Полесье-2" 1:0

Голы: Кравченко (78)

"Чернигов" - "Нива" 2:0

Голы: Картушов (12), Д. Мельник (19, автогол)

"Ревера 1908" - "Рух-2" 0:2

Голы: Себро (17), Бойко (76, пен)

"Металлист 1925-2" - "Горняк-Спорт" 2:0

Голы: Пушкуца (26), Белицкий (82)

"Александрия-2" - "Ворскла-2" 1:1

Голы: Лебедев (56) - Шевченко (86)

"Колос-2" - "Тростянец" 3:0

Голы: Канаев (18), Колесник (68), Сокол (71)

"Чайка" - "Локомотив" 2:0

Голы: