Вторая лига. Игра тура в Винниках, испытание для Тростянца

Уже в четверг в Полтаве стартует 15-й тур Второй лиги. Это третий тур в весенней части сезона. Вашему вниманию анонс противостояний. Обращаем внимание, что сразу девять матчей сыграют в субботу.

Группа А

"Полесье-2" - "Ревера 1908"

26.04.2025. 12:15. "СОБ ФК Полесье №1". Глубочица

Житомирский коллектив в прошлом туре неожиданно уступил "Скале 1911". Это существенная потеря для команды, которая стремится повыситься в классе. В составе "Полесья-2" - сразу несколько игроков с опытом выступлений в УПЛ, а также шесть легионеров. Однако, такой мощный кадровый потенциал не помог набрать очки в прошлом туре. Житомиряне потерпели третье поражение в последних пяти турах. "Ревера 1908" неделю назад уступила "Руху-2" - 0:2. Вторая часть сезона для "Реверы 1908" началась неудачно - ноль очков. Сейчас "Ревера 1908" занимает предпоследнее, девятое место в турнирной таблице, имея в своем активе 13 очков. Есть все шансы на то, что проигрышная серия гостей продолжится в Житомире.

"Рух-2" - "Пробой"

26.04.2025. 12:45. Стадион "им. Б. Маркевича". Винники

Безусловно, это центральная игра всего тура, ведь вторая команда группы будет принимать лидера. Между соперниками расстояние в три очка. "Рух-2" неделю назад впервые в 2025 победил. Подопечные Федыка на выезде разобрались с "Реверой 1908". Эта игра доказала, что львовяне весной будут бороться за повышение в классе. "Пробой" очень мощно начал весеннюю часть сезона - две подряд победы и сразу восемь забитых мячей. В прошлом туре коллектив из Городенки разгромил "Ужгород" - 5:1. Очень непростое испытание будет ожидать хозяев, ведь по кадровому потенциалу соперники их превосходят.

"Ужгород" - "Реал Фарма"

26.04.2025. 13:45. "Авангард". Ужгород

Шестая команда группы будет принимать главного аутсайдера. "Ужгород" в прошлом туре разгромно уступил лидеру - 1:5. "Ужгород" не выглядел обреченным, но на данный момент это команды разного класса. Ожидаем, что уже в домашнем матче против последней команды группы подопечные Лободы будут играть с позиции силы. "Реал Фарма" неделю назад наконец-то не проиграла - ничья 0:0 против "Куликов-Белки". В том матче стоит отметить голкипера Друи, а также фортуна была на стороне одесситов. "Реал Фарма" впервые в нынешнем сезоне не пропустила. Тем не менее, в атаке подопечные Полтавца почти ничего не создали. Реальных шансов подняться с последнего места у одесситов нет, поэтому можно просто наигрывать молодежь. А также не забываем о рекордах Николая Лиховидова.

"Скала 1911" - "Ольховцы"

26.04.2024. 14:15. "Сокол". Стрый

Третья команда группы будет принимать восьмую. Роман Гнатив в качестве главного тренера "Скалы 1911" стартовал удачно - две подряд победы. Коллектив из Стрый переиграл "Рух-2" и "Полесье-2". Согласитесь, что такие результаты заслуживают внимания. Наконец стрыйский клуб начал играть в соответствии со своим кадровым потенциалом. "Ольховцы" тоже могут быть довольны собой после прошлого тура - победа над "Самбором-Нивой-2". Для закарпатской команды это первая победа за восемь туров. С лучшей стороны себя проявили опытные Глагола и Шестаков. Не стоит обращать внимания на место "Ольховцев" в таблице, ведь у этой команды есть ряд квалифицированных игроков. Легко "Скале 1911" точно не будет. Ожидаем интригующее противостояние.

"Куликов-Белка" - "Самбор-Нива-2"

26.04. 2024. 16:00. "Арена Куликов". Куликов

В последних матчах ФК "Куликов-Белка" не впечатляет. Команда из Львовщины не знает вкус победы четыре поединка подряд. Поражение от "Пробоя" можно было оправдать, а вот ничью в Одессе против аутсайдера - нет. Как можно было не забить команде, которая до этого пропускала во всех матчах? Наверное, сами футболисты коллектива из Куликова не смогут на него дать ответ. Таким образом, команда опустилась уже на пятое место. "Самбор-Нива-2" неделю назад уступила "Ольховцам" - 1:2. Нельзя сказать, что "Нива-2" провалилась, но более опытный соперник свои моменты реализовал. В случае поражения "Самбор-Нива-2" может опуститься на предпоследнее место, поэтому с мотивацией у гостей проблем не будет.

ГРУППА Б

"Ворскла-2" - "Колос-2"

24.04.2025. 13:00. "Молодежный". Полтава

Очень сложное испытание ожидает хозяев, ведь в гости приедет лидер группы. "Ворскла-2" в 2025 году еще не побеждала - две подряд ничьи. Полтавчане пока по дополнительным показателям опустились на последнее место в группе. Однако, главной задачей перед тренерским штабом является развитие молодежи. "Колос-2" после сенсационного поражения от „Нивы“ не оставил шансов "Тростянцу" - 3:0. Таким образом, подопечные Бондаренко укрепили лидерство, ведь конкуренты теряли очки. Ожидаем, что "Колос-2" наберет очередные три очка. У полтавчан нет ресурса для того, чтобы на уровне играть с лидером.

"Тростянец" - "Чернигов"

26.04.2025. 11:00. Стадион "им. В.П. Куца". Тростянец

В 2025 году "Тростянец" еще не побеждал. Подопечные Бакалова неделю назад разгромно уступили "Колосу-2" - 0:3. Эта команда откровенно разочаровывает собственных болельщиков. "Тростянец" не побеждает в последних трех матчах: два поражения и ничья. Кадровый потенциал довольно приличный, но игры нет. "Чернигов" второй раз подряд весной победил. Обращаем внимание, что подопечные Черного пока что даже не пропускали. Такие результаты позволили "Чернигову" подняться на второе место. Стоит отметить, что зимние усиления "северян" уже оправдали себя. Сможет ли "Тростянец" остановить победное шествие "Чернигова"?

"Александрия-2" - "Металлист 1925-2"

26.04.2024. 13:15. КСК "Олимп". Александрия

Коллектив из Александрии в прошлом туре на последних минутах упустил победу против "Ворсклы-2". Таким образом, подопечные Быцюры два своих матча в 2025 году завершили вничью. Пока команда занимает третье место и имеет отрыв от преследователей. "Металлист 1925-2" неделю назад удивил многих. Харьковчане смогли переиграть "Горняк-Спорт" и по дополнительным показателям обошли "Ворсклу-2". Эта игра показала, что Сергей Карпенко может работать с молодежью. Также очень важно, что "Металлист 1925-2" наконец-то не пропустил, ведь с защитой у этой команды в течение сезона были существенные проблемы.

"Локомотив" - "Горняк-Спорт"

26.04.2025. 14:45. УТК "Банникова". Киев

Киевляне неделю назад наконец порадовали своих болельщиков. В большинстве подопечные Лазоренко в конце встречи дожали "Чайку" - 2:0. Таким образом, "Локомотив" прервал свою серию из трех подряд побед. "Горняк-Спорт" шокировал всех. Подопечные Валерия Куценко уступили аутсайдеру группы - "Металлисту 1925-2". У "Горняка-Спорт" в том противостоянии вообще ничего не получалось. Команда не была похожей на себя. Таким образом, коллектив из Горишних Плавней впервые за три тура потерял очки и существенно отпустил конкурентов в борьбе за повышение в классе.

"Нива" - "Чайка"

26.04.2025. 15:30. "УТБ Нива" Поле №1. Винница

Встретятся соседи в турнирной таблице, которых отделяет всего один зачетный пункт. "Нива" после победы над "Колосом-2" уступила "Чернигову" неделю назад. Уже с 17-й минуты подопечные Ярошенко играли в меньшинстве и сдержать такого соперника они не смогли. Обращаем внимание, что 15-й тур из-за дисквалификации будет пропускать Лотоцкий. "Чайка" проиграла два матча подряд. В прошлом туре подопечные Луценко в меньшинстве уступили "Локомотиву". Никак в этом сезоне "Чайка" не может найти свою игру. Возможно, в Виннице эту команду наконец-то прорвет?