Клуб Второй лиги Украины вышел на поле в футболках поддержки пострадавших и погибших от теракта в Сумах.

Футболисты "Тростянца" вышли на матч в специальных футболках. На них была надпись "Russian is a terrorist state". Клуб объяснил свою инициативу.

"Этим жестом мы стремимся привлечь внимание футбольного сообщества Украины и мира к трагедии, которая произошла, и подчеркнуть: россия - государство-террорист, и ее действия не могут оставаться безнаказанными. Вечная память погибшим", - написал клуб.

Команда показала фото.

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Напомним, что россияне 13 апреля попали по центру Сум. Погибло по меньшей мере 34 человека.