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Ворскла-2 – Колос-2: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Ворскла-2 – Колос-2: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 24.04.2025 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: facebook.com/fckolos2kovalivka
"Ворскла-2" примет лидера турнирной таблицы группы Б Второй лиги - "Колос-2".
- Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football
Полтавский коллектив идет без побед и является аутсайдером - две ничьи подряд. Команда из Ковалевки уступила винницкой "Ниве" (0:2), а затем обыграла "Тростянец" (3:0).
Начало игры - в 13:00. Смотреть онлайн можно на YouTube-канале ПФЛ.
Вторая лига. Группа Б. 15-й тур
24.04.2025, "Молодежный". Полтава
"Ворскла-2" 13:00 "Колос-2"
Трансляция - YouTubе-канал ПФЛ
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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