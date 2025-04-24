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Ворскла-2 – Колос-2: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Вторая лига

Ворскла-2 – Колос-2: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 24.04.2025 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Ворскла-2 – Колос-2: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: facebook.com/fckolos2kovalivka

Новина українською

"Ворскла-2" примет лидера турнирной таблицы группы Б Второй лиги - "Колос-2".

  • Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Полтавский коллектив идет без побед и является аутсайдером - две ничьи подряд. Команда из Ковалевки уступила винницкой "Ниве" (0:2), а затем обыграла "Тростянец" (3:0).

Начало игры - в 13:00. Смотреть онлайн можно на YouTube-канале ПФЛ.

Вторая лига. Группа Б. 15-й тур
24.04.2025, "Молодежный". Полтава
"Ворскла-2" 13:00 "Колос-2"
Трансляция - YouTubе-канал ПФЛ

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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