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Вторая лига. Ворскла-2 - Колос-2 0:1. Аутсайдер достойно сыграл против лидера
Стартовая игра тура
Фото: facebook.com/fckolos2kovalivka
В прошлом туре "Ворскла-2" на выезде сыграла вничью с "Александрией-2" со счетом 1:1. Последний раз полтавчане в чемпионате побеждали еще 8 сентября. Однако, прервать эту серию в этом туре было очень сложно, ведь в гости приехал лидер группы Б. "Колос-2" в матче прошлого тура на своем поле разгромил "Тростянец" (3:0), прервав проигрышную серию из двух поединков подряд.
Ожидалось, что гости уверенно победят. Тем не менее, не так случилось, как думалось. Полтавчане имели все шансы отобрать очки, но в конце встречи все же пропустили. На 81-й минуте Денис Хруль из пределов штрафной пробил в дальний угол - 0:1. Замена Бондаренко сработала. Таким образом, "Колос-2" укрепляет свое лидерство.
Вторая лига. 15-й тур
"Ворскла-2" - "Колос-2" 0:1
Голы: Хруль (81)
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