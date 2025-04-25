Тренер ФК Чернигов: Мы 3,5 года не играли дома и вернулись. Хотел бы поблагодарить руководство, которое в 50-60 км от врага вкладывает в футбол

Главный тренер ФК "Чернигов" Валерий Черный прокомментировал победу над винницкой "Нивой" (2:0).

"Во-первых, хотел бы поблагодарить Вооруженные Силы Украины, девушек и парней, которые нас защищают, которые позволяют играть в футбол в такое сложное время. Во-вторых, я хотел бы поблагодарить наше руководство, которое в 50-60 км от врага вкладывает в футбол, строят такие арены, делают все, чтобы дети росли, чтобы была отдушина в нашем городе. И это дорогого стоит… ”