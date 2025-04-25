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Тренер ФК Чернигов: Мы 3,5 года не играли дома и вернулись. Хотел бы поблагодарить руководство, которое в 50-60 км от врага вкладывает в футбол
Команда претендует на повышение в классе
Фото: ФК Чернігів / Автор невідомий
Главный тренер ФК "Чернигов" Валерий Черный прокомментировал победу над винницкой "Нивой" (2:0).
"Во-первых, хотел бы поблагодарить Вооруженные Силы Украины, девушек и парней, которые нас защищают, которые позволяют играть в футбол в такое сложное время. Во-вторых, я хотел бы поблагодарить наше руководство, которое в 50-60 км от врага вкладывает в футбол, строят такие арены, делают все, чтобы дети росли, чтобы была отдушина в нашем городе. И это дорогого стоит… ”
"Мы 3,5 года не играли дома и вернулись. Это радость для всех. И хотя болельщиков не так много, но мы верим, что как только война закончится, мы сможем собрать на трибунах максимальное количество людей. Наша задача – выигрывать в каждой игре", – подчеркнул специалист.
"Чернигов" занимает второе место в группе Б (28 очков).
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