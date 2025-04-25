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Тренер ФК Чернигов: Мы 3,5 года не играли дома и вернулись. Хотел бы поблагодарить руководство, которое в 50-60 км от врага вкладывает в футбол

Вторая лига
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Команда претендует на повышение в классе

Тренер ФК Чернигов: Мы 3,5 года не играли дома и вернулись. Хотел бы поблагодарить руководство, которое в 50-60 км от врага вкладывает в футбол

Фото: ФК Чернігів / Автор невідомий

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Главный тренер ФК "Чернигов" Валерий Черный прокомментировал победу над винницкой "Нивой" (2:0).

"Во-первых, хотел бы поблагодарить Вооруженные Силы Украины, девушек и парней, которые нас защищают, которые позволяют играть в футбол в такое сложное время. Во-вторых, я хотел бы поблагодарить наше руководство, которое в 50-60 км от врага вкладывает в футбол, строят такие арены, делают все, чтобы дети росли, чтобы была отдушина в нашем городе. И это дорогого стоит… ”

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"Мы 3,5 года не играли дома и вернулись. Это радость для всех. И хотя болельщиков не так много, но мы верим, что как только война закончится, мы сможем собрать на трибунах максимальное количество людей. Наша задача – выигрывать в каждой игре", – подчеркнул специалист.

"Чернигов" занимает второе место в группе Б (28 очков).

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Источник:
Сайт вболівальників Ниви (Вінниця)
Опубликовал: Александр Симченко
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