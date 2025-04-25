Полузащитник Пробоя – о борьбе за выход в Первую лигу: Ответственность давит на клубы, в которых бюджет в два-три раза больше

Владислав Семотюк дал интервью Sport Arena.

"Владимир Ковалюк мне позвонил по телефону, предложил присоединиться к "Пробою" и подписать контракт на полгода. Были предложения из Первой лиги. Меня это не устраивало, ведь есть амбиции играть в УПЛ. Решил, что лучше полгода поиграть во Второй лиге, чем сидеть дома. Ковалюк для меня не новый тренер, ведь раньше пересекался с ним в "Прикарпатье".

"Я бы не сказал, что на нас давит результат. Мы двигаемся от матча к матчу. Возможно, такая ответственность давит на другие клубы, в которых бюджет в два-три раза больше нашего. Мы этого давления не чувствуем. Стремимся побеждать в каждом матче. Безусловно, "Пробий" будет бороться за повышение в классе. Ряд футболистов уже играли на уровне Первой лиги, и они сейчас демонстрируют, что способны повыситься в классе. У нас впереди очень много работы, поэтому не хочется забегать вперед.

[О впечатлениях от Академии "Руха"] Одна из лучших в Украине. У клуба есть своя концепция. Возможно, если бы изменили эту концепцию, то результаты улучшились даже. Они приглашают иностранцев, чтобы собственные воспитанники брали пример и прогрессировали. Достаточно интересный проект. Желаю этой команде успеха и побед".