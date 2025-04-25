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Полузащитник Пробоя – о борьбе за выход в Первую лигу: Ответственность давит на клубы, в которых бюджет в два-три раза больше
Клуб нацелен на повышение
Фото - ФК Пробій
Владислав Семотюк дал интервью Sport Arena.
"Владимир Ковалюк мне позвонил по телефону, предложил присоединиться к "Пробою" и подписать контракт на полгода. Были предложения из Первой лиги. Меня это не устраивало, ведь есть амбиции играть в УПЛ. Решил, что лучше полгода поиграть во Второй лиге, чем сидеть дома. Ковалюк для меня не новый тренер, ведь раньше пересекался с ним в "Прикарпатье".
"Я бы не сказал, что на нас давит результат. Мы двигаемся от матча к матчу. Возможно, такая ответственность давит на другие клубы, в которых бюджет в два-три раза больше нашего. Мы этого давления не чувствуем. Стремимся побеждать в каждом матче. Безусловно, "Пробий" будет бороться за повышение в классе. Ряд футболистов уже играли на уровне Первой лиги, и они сейчас демонстрируют, что способны повыситься в классе. У нас впереди очень много работы, поэтому не хочется забегать вперед.
[О впечатлениях от Академии "Руха"] Одна из лучших в Украине. У клуба есть своя концепция. Возможно, если бы изменили эту концепцию, то результаты улучшились даже. Они приглашают иностранцев, чтобы собственные воспитанники брали пример и прогрессировали. Достаточно интересный проект. Желаю этой команде успеха и побед".
[О дебюте в УПЛ против "Динамо" 30 сентября 2019 года] "В "Арсенале" было много арендованных из "Динамо", поэтому меня взяли в заявку первой команды уже на матч Премьер-лиги. Мне даже удалось выйти в стартовом составе. Тогда испытал фантастические эмоции, которые не передать словами. Не мог представить, что сыграю в 17 лет против таких звездных футболистов.
Сначала оценивал дебют не слишком удачным, но тренеры и родители сказали, что довольно хорошо отыграл. Затем пересмотрел матч и увидел, что сыграл достаточно неплохо. Этот момент сейчас самый памятный в моей карьере”, – рассказал футболист.
"Пробий" лидирует в группе А (32 балла).
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