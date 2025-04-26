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Вторая лига. Шестая подряд победа Пробоя, ничья в Чернигове, дебютный гол 16-летнего Кичуна

Вторая лига
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Вторая лига. Шестая подряд победа Пробоя, ничья в Чернигове, дебютный гол 16-летнего Кичуна

Фото: ФК Чернігів

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня сыграли сразу девять матчей 15-го тура Второй лиги. Удобен ли это календарь для болельщиков? Кажется, что это риторический вопрос... Вашему вниманию результаты противостояний.

В центральном матче тура "Пробий" на выезде переиграл "Рух-2" - 2:0. В период с 18 по 20 минуту Фелипович и Палагнюк сняли вопрос о победителе. "Пробий" нарастил отрыв от "Руха-2“ до шести очков, от более отдаленных преследователей - до десяти. Это шестая подряд победа городенковцев в чемпионате. В матче "Ужгород" - "Реал Фарма" (4:2) произошло историческое событие для 16-летнего игрока ужгородцев Максима Кичуна, который забил свой дебютный гол на профессиональном уровне.

Сверхважные очки потерял "Чернигов", который на выезде не смог переиграть "Тростянец" - 0:0. Почти 30-ть минут "северяне" играли в большинстве, но забить не смогли. Стоит также отметить вторую подряд победу "Металлиста 1925-2". Харьковчане сенсационно на выезде минимально переиграли "Александрию-2" - 1:0. Все решил автогол голкипера Долгого.

Вторая лига. 15-й тур

"Полесье-2" - "Ревера 1908“ 4:1
Голы: Битон (16, 26), Микитюк (39), Авраменко (88) - Гуменяк (84, пен)

"Рух-2" - "Пробий“ 0:2
Голы: Фелипович (18), Палагнюк (20)

"Ужгород" - "Реал Фарма“ 4:2
Голы: Коваленко (2, 48), Вишневский (36, пен), Кичун (60) - Щербак (50), Марченко (72)

"Тростянец" - "Чернигов“ 0:0

Удаление: Гордейчук (66)

"Александрия" - "Металлист 1925-2“ 0:1
Гол: Долгий (68, автогол)

"Локомотив" - "Горняк-Спорт“ 1:0
Гол: Есаулов (90)

"Нива" - "Чайка“ 2:1
Голы: Петленко (10), Власенко (65) - Гуськов (62)

"Скала 1911" - "Ольховцы“ 2:2
Голы: Кравченко (19), Гарьковенко (89) - Глагола (56), Тимошенко (77)

"Куликов-Белка" - "Самбор-Нива-2“ 3:0
Голы: Равлик (32), Кос (65), Ничипоренко(90+5, пен)

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