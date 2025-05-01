Вторая лига. Игра тура в Городенке, испытание для Александрии-2

Уже в пятницу в Ивано-Франковске начинается 16-й тур Второй лиги. Вашему вниманию анонс противостояний. Обращаем внимание, что до конца чемпионата осталось всего три тура.

ГРУППА А

"Ревера 1908" - "Скала 1911"

02.05.2025. 16:00. Стадион ""им. А.П. Гембы ИФНТУНГ". Ивано-Франковск

В прошлом туре у "Реверы 1908" не было никаких шансов против "Полесья-2" - 1:4. Молодой команде - дебютанту Второй лиги трудно оказывать длительную оппозицию сопернику с игроками такого уровня. Команда из Ивано-Франковска осталась на предпоследнем месте. "Ревера 1908" проиграла три матча подряд. "Скала 1911" в прошлом туре сыграла вничью против "Ольховцев“ - 2:2. Таким образом, команда Гнатива прервала серию из двух подряд побед. Однако, в этом году "Скала 1911" еще не проигрывала. Потеря очков в прошлом туре привела к тому, что коллектив из Стрыя опустился на пятое место. Гости выглядят фаворитами противостояния и должны подтвердить свой статус.

"Реал Фарма" - "Рух-2"

03.05.2025. 12:00. "Иван". Одесса

Одесситы в прошлом туре проиграли "Ужгороду", но они не выглядели обреченными. Команда Полтавца как для себя создали немало моментов и все же смогла забить дважды. Для коллектива который до этого забил всего семь голов это уже достижение. Тем не менее, "Реал Фарма" все еще остается последней и реальных шансов подняться с турнирного дна нет. "Рух-2" в прошлом туре уступил "Пробою“ - 0:2. Догнать "Пробой" будет очень сложно, но сейчас львовянам прежде всего надо удерживать второе место, ведь "Полесье-2" дышит в спину. Какой-то интриги в противостоянии на стадионе "Иван" нет. Конечно же, если "Рух-2" не начнет сам себе создавать проблемы. Ожидаем на победу гостей.

"Пробой" - "Полесье-2"

03.05.2024. 14:30. "Пробий-Арена". Городенка

Безусловно, это самый ожидаемый матч тура. Лидер будет принимать третью команду. Между соперниками расстояние в девять очков, но это не значит, что хозяевам будет легко. "Пробий" в прошлом туре одержал шестую подряд победу. Подопечные Ковалюка на выезде переиграли "Рух-2" и уже почти гарантировали себе первое место. Сейчас сложно представить что может помешали "Пробой" выиграть группу. Команда из Городенки забила больше всего мячей в группе А - 34 гола. "Полесье-2" в неделю не оставило шансов "Ревере 1908“ - 4:1. Дубль в свой актив записал 25-летний израильский хавбек Битон. Три очка позволили житомирской команде подняться на третье место. Смогут ли гости прервать победную серию лидера?

"Ольховцы" - "Куликов-Белка"

03.05. 2025.15:30. "Ольховцы-Арена-Парк". Ольховцы

В прошлом туре "Ольховцы" могли даже побеждать, но на последних минутах пропустили и сыграли вничью со "Скалой 1911". В последнее время закарпатская команда не радует результатами: одна победа, одна ничья и пять поражений. Однако, "Ольховцы" постепенно начали прогрессировать и за предыдущие два тура набрали четыре очка. Команда из Львовщины наконец дождалась победы. "Куликов-Белка" дома разгромила "Самбор-Ниву-2“ (3:0). Таким образом, подопечные Костика впервые за пять матчей выиграли и поднялись на четвертое место. До второго места четыре очка, поэтому гостей устроит только победа.

"Самбор-Нива-2" - "Ужгород"

04.05.2025. 16:00. "Сокол". Львов

"Самбор-Нива-2" проиграл две игры подряд. В прошлом туре тернопольская команда на выезде уступила "Куликов-Белке" - 0:3 и опустилась на восьмое место. Молодым футболистам этого коллектива не хватает стабильности, но иногда они играют достаточно качественно. "Ужгород" неделю назад дома переиграл "Реал Фарму“ - 4:2. Своим дебютным голом на профессиональном уровне отметился 16-летний Максим Кичун. В том противостоянии ужгородцы создали ряд моментов, но и у их ворот было немало проблем. Безничейная серия ФК "Ужгород" длится четыре матча: три победы и одно поражение.

ГРУППА Б

"Горняк-Спорт" - "Нива"

03.05.2025. 13:30. "Юность". Горишние Плавни

"Горняк-Спорт" не оправдал ожиданий и уже потерял реальные шансы побороться за повышение в классе. Подопечные Куценко проиграли две игры подряд и опустились уже на пятое место. В прошлом туре коллектив из Горишних Плавней на последней минуте пропустил от Есаулова и проиграл - 0:1. "Нива" дома переиграла "Чайку“ - 2:1. Коллектив из Винницы весной радует своих болельщиков - две победы за три тура. Безничейная серия "Нивы" длится 14 матчей: пять побед и девять поражений. Гостям по силам продлить свою победную серию, ведь "Горняк-Спорт" сейчас далеко не в своем оптимальном состоянии.

"Локомотив" - "Металлист 1925-2"

04.05.2025. 12:00. УТК "им. Банникова". Киев

Киевляне в прошлом туре одержали вторую подряд победу. Подопечные Лазоренко благодаря голу "джокера" Есаулова смогли переиграть "Горняк-Спорт". Эта победа позволила "Локомотиву" подняться на четвертое место. "Металлист 1925-2" является одним из главных открытий весенней части сезона. Подопечные Карпенко выиграли два матча из трех и сейчас только по дополнительным показателям уступают "Чайке", которая занимает восьмое место. Неделю назад "Металлист 1925" неожиданно на выезде смог переиграть "Александрию-2". В Киеве чья-то серия прервется, но до игры сложно отдать кому-то предпочтение. Ожидаем интересного футбола.

"Чернигов" - "Ворскла-2"

04.05.2025. 13:00."Чернигов-Арена". Чернигов

Неделю назад "северяне" потеряли сверхважные очки. "Чернигов" на собственном стадионе не смог переиграть "Тростянец“. Подопечные Черного полчаса играли в большинстве, но забить так и не смогли. В том матче вторую команду группы подвела реализация, ведь моментов было создано достаточно. Перед туром "Чернигов" от третьего места оторвался на три очка. "Ворскла-2" имела все шансы на сенсационную ничью против лидера группы, но все же пропустили в конце встречи. Команда Нивинского сейчас занимает последнее место и учитывая форму "Металлиста 1925-2" будет непросто подняться с турнирного дна. Ожидаем победу хозяев, которые имеют гораздо более мощный кадровый потенциал и стремятся повыситься в классе.

"Чайка" - "Тростянец"

04.05.2025.13:30. УТБ "Колос". Софиевская Борщаговка

"Чайка" откровенно разочаровывает собственных болельщиков. Команда Игоря Луценко все три матча в 2025 году проиграла и опустилась уже на восьмое место. Команда из Киевской области забила меньше всего мячей в группе - 11. Если "Чайка" так продолжит играть, то рискует опуститься на предпоследнее место. "Тростянец" в прошлом туре в меньшинстве все же смог сыграть вничью против "Чернигова“ - 0:0. Такому результату команда должна быть обязана своему голкиперу Дубовому, который сыграл блестяще. В четырех последних турах "Тростянец" не побеждает: две ничьи и два поражения. Сейчас как раз очень хороший шанс прервать эту серию.

"Колос-2" - "Александрия-2"

05.05.2025. 14:00. "Колос". Ковалевка

Лидер будет принимать третью команду группы в заключительном матче тура. Неделю назад "Колос-2" в непростом противостоянии все же дожал "Ворсклу-2". Сработала замена Бондаренко, ведь три очка принес гол Хруля. Несмотря на потерю очков конкурентов коллектив из Ковалевки укрепил свое лидерство. "Александрия-2" весной не радует своими результатами - две ничьи и поражение. В прошлом туре подопечные Быцюры дома неожиданно проиграли "Металлисту 1925-2". Кажется, что не стоит ожидать дебютной победы "Александрии-2" весной, но и лидеру легко не будет. Ожидаем интересный и результативный футбол.