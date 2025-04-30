Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вторая лига: состоялась жеребьевка матчей этапа плей-офф за первое и третье места
Сформировались пары плей-офф
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Сегодня, 30 апреля, в Доме футбола прошла жеребьевка матчей этапа плей-офф за первое и третье места чемпионата Украины среди команд клубов Второй лиги сезона 2024/25. В жеребьевке приняли участие председатель Комитета по аттестации футбольных клубов УАФ Виктор Бессмертный и менеджер по работе с лигами ПФЛ Сергей Анненко.
По его итогам сформировались следующие пары:
Матч за первое место
- Победитель группы Б - победитель группы А (базовая дата 23 мая)
- Победитель группы А - победитель группы Б (30 мая)
Матч за третье место
- Второе место группы Б - второе место группы А (23 мая)
- Второе место группы А - второе место группы Б (30 мая)
Этап плей-офф состоит из двух матчей - по одному на поле каждой из команд-участниц. Базовые даты проведения матчей 23 и 30 мая 2025 года.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Победитель Второй лиги этого сезона выходит напрямую в Первую лигу. А команды, которые по итогам матчей плей-офф займут второе и третье места сыграют в матчах плей-офф с командами Первой лиги, которые займут в группе Выбывание шестое и седьмое места.
Популярное сейчас
- Лунин обиделся на Реал. Вместо украинца клуб готов подписать другого вратаря
- Украина договорилась о регулярных контрактах со страной, которая не желает ее вступления в ЕС
- Победа ПСЖ над Арсеналом, будущее Ротаня, контракт Куртуа и травма Рюдигера. Главные новости за 29 апреля
- Вторая лига. Шестая подряд победа Пробоя, ничья в Чернигове, дебютный гол 16-летнего Кичуна
- Бывшая девушка звезды Ливерпуля может отсудить крупную сумму из-за измены с её подругой
- Жена звезды Реала попала в рейтинг Forbes: среди самых успешных женщин мира