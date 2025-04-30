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Вторая лига: состоялась жеребьевка матчей этапа плей-офф за первое и третье места

Вторая лига

Сформировались пары плей-офф

Вторая лига: состоялась жеребьевка матчей этапа плей-офф за первое и третье места

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Сегодня, 30 апреля, в Доме футбола прошла жеребьевка матчей этапа плей-офф за первое и третье места чемпионата Украины среди команд клубов Второй лиги сезона 2024/25. В жеребьевке приняли участие председатель Комитета по аттестации футбольных клубов УАФ Виктор Бессмертный и менеджер по работе с лигами ПФЛ Сергей Анненко.

По его итогам сформировались следующие пары:

Матч за первое место

  • Победитель группы Б - победитель группы А (базовая дата 23 мая)
  • Победитель группы А - победитель группы Б (30 мая)

Матч за третье место

  • Второе место группы Б - второе место группы А (23 мая)
  • Второе место группы А - второе место группы Б (30 мая)

Этап плей-офф состоит из двух матчей - по одному на поле каждой из команд-участниц. Базовые даты проведения матчей 23 и 30 мая 2025 года.

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Победитель Второй лиги этого сезона выходит напрямую в Первую лигу. А команды, которые по итогам матчей плей-офф займут второе и третье места сыграют в матчах плей-офф с командами Первой лиги, которые займут в группе Выбывание шестое и седьмое места.

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Источник:
ПФЛ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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