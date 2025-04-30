Вторая лига: состоялась жеребьевка матчей этапа плей-офф за первое и третье места

Сегодня, 30 апреля, в Доме футбола прошла жеребьевка матчей этапа плей-офф за первое и третье места чемпионата Украины среди команд клубов Второй лиги сезона 2024/25. В жеребьевке приняли участие председатель Комитета по аттестации футбольных клубов УАФ Виктор Бессмертный и менеджер по работе с лигами ПФЛ Сергей Анненко.

По его итогам сформировались следующие пары:

Матч за первое место

Победитель группы Б - победитель группы А (базовая дата 23 мая)

Победитель группы А - победитель группы Б (30 мая)

Матч за третье место

Второе место группы Б - второе место группы А (23 мая)

Второе место группы А - второе место группы Б (30 мая)

Этап плей-офф состоит из двух матчей - по одному на поле каждой из команд-участниц. Базовые даты проведения матчей 23 и 30 мая 2025 года.

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Победитель Второй лиги этого сезона выходит напрямую в Первую лигу. А команды, которые по итогам матчей плей-офф займут второе и третье места сыграют в матчах плей-офф с командами Первой лиги, которые займут в группе Выбывание шестое и седьмое места.