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Ревера 1908 - Скала 1911: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Вторая лига

Ревера 1908 - Скала 1911: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 02.05.2025 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Ревера 1908 - Скала 1911: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: МФК Металург

Новина українською

В 16-м туре Второй лиги Группы А "Ревера 1908" сыграет на своем поле против "Скалы 1911".

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Команда из Ивано-Франковска занимает 9-е место в турнирной таблице, набрав 13 очков. "Скала 1911" из города Стрыя идет на 5-й позиции с 24 очками.

Начало игры - в 16:00. Смотреть онлайн можно на YouTube-канале ПФЛ.

Вторая лига. Группа А. 16-й тур
02.05.2025
Ивано-Франковск, стадион ИФНТУНГ им. А.П. Гембы
"Ревера 1908" 16:00 "Скала 1911"
Трансляция - YouTubе-канал ПФЛ

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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