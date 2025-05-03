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Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

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Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

Фото: ФК Гірник-Спорт

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня сыграют четыре матча 16-го тура Второй лиги. С наибольшим интересом ожидаем противостояние в Городенке, где местный "Пробий" будет принимать "Полесье-2". Победа гарантирует хозяевам первое место в группе А. Однако, не ожидаем легкой прогулки для команды Ковалюка. В Горишних Плавнях встретятся старожилы соревнований ПФЛ. "Горняк-Спорт" будет принимать "Ниву“. Сможет ли "Горняк-Спорт" реабилитироваться за два подряд поражения?

12:00. "Реал Фарма" - "Рух-2"

13:30. "Горняк-Спорт" - "Нива"

14:30. "Пробий" - "Полесье-2"

15:30. "Ольховцы" - "Куликов-Белка"

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