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Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня
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Фото: ФК Гірник-Спорт
Сегодня сыграют четыре матча 16-го тура Второй лиги. С наибольшим интересом ожидаем противостояние в Городенке, где местный "Пробий" будет принимать "Полесье-2". Победа гарантирует хозяевам первое место в группе А. Однако, не ожидаем легкой прогулки для команды Ковалюка. В Горишних Плавнях встретятся старожилы соревнований ПФЛ. "Горняк-Спорт" будет принимать "Ниву“. Сможет ли "Горняк-Спорт" реабилитироваться за два подряд поражения?
12:00. "Реал Фарма" - "Рух-2"
13:30. "Горняк-Спорт" - "Нива"
14:30. "Пробий" - "Полесье-2"
15:30. "Ольховцы" - "Куликов-Белка"
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