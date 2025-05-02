Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вторая лига. Ревера 1908 - Скала 1911 1:3. Коллектив из Стрыя поднимается на третье место
Стартовая игра тура
Фото: Скала 1911
"Ревера 1908" в этом году еще не побеждала. В прошлом туре команда из Ивано-Франковска проиграла на выезде "Полесью-2" со счетом 1:4. Подопечные Ярослава Матвиива занимают предпоследнее место в группе А. "Скала 1911" - одна из немногих команд Второй лиги, которая еще не проигрывала во второй части сезона. Смена тренера пошла на пользу стрыйскому коллективу.
Положительная для коллектива из Стрыя серия продолжилась и сегодня. Гости открыли счет на 30-й минуте. Ошибкой Цурупина воспользовался Ярослав Кравченко, который ворвался в штрафную и пробил в дальний верхний угол - 0:1. Для 21-летнего хавбека это третий гол в нынешнем сезоне. На 76-й минуте хозяева сравняли счет. Дрекало пробил в ближний угол и мяч от рук голкипера залетел в ворота - 1:1. На 89-й минуте коллектив из Стрыя вырвал победу. Три очка команде принес Лукьянченко, который только что вошел в игру - 1:2. Точку в матче поставил Максим Мациевский в компенсированное время - 1:3. Таким образом, "Скала 1911" поднимается на третье место, но конкуренты сыграют на выходных.
Вторая лига. Шестнадцатый тур
"Ревера 1908" - "Скала 1911" 1:3
Голы: Дрекало (76) - Кравченко (30), Лукьянченко (89), Мациевский (90+3)
Популярное сейчас
- В Динамо появился иностранный новичок: футболист тренируется с командой
- Известно три клуба, которые могут подписать Андрея Лунина уже этим летом
- Тур УПЛ и Челси – Ливерпуль. Расписание футбола на 28 апреля – 4 мая
- Ревера 1908 - Скала 1911: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
- Как дочь Салаха повлияла на его решение остаться в Ливерпуле
- Бывшая девушка звезды Ливерпуля может отсудить крупную сумму из-за измены с её подругой