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Вторая лига. Пробий гарантировал себе участие в чемпионском плей-офф, сенсационное поражение Куликов-Белки
Исторический день для коллектива из Городенки
Фото: НК Пробій
Сегодня сыграли четыре матча 27-го тура Второй лиги. Вашему вниманию результаты противостояний, которые подарили болельщикам ряд эмоций.
В стартовом матче дня "Рух-2" на выезде не смог переиграть "Реал Фарму" - 0:0. Таким образом, львовяне теряют сверхважные очки в борьбе за второе место. Реабилитировался за два подряд поражения "Горняк-Спорт", который дома переиграл "Ниву" - 1:0.
В центральном матче тура "Пробий" принимал "Полесье-2". Подопечные Ковалюка победили - 3:1. Таким образом, "Пробий" гарантировал себе участие в чемпионском плей-офф.
В еще одном матче субботы "Ольховцы" сенсационно разгромили "Куликов-Белку" - 3:0.
Вторая лига. Шестнадцатый тур
"Реал Фарма" - "Рух-2" 0:0
"Пробой" - "Полесье-2" 3:1
Голы: Сикач (2), Дриган (55), Харук (63) - Авраменко (53)
"Горняк-Спорт" - "Нива" 1:0
Голы: Катеринка (33)
"Ольховцы" - "Куликов-Белка" 3:0
Голы: Панасенко (35, пен), Шестаков (37, 63)
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