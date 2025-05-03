  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Вторая лига
  4. Вторая лига. Пробий гарантировал себе участие в чемпионском плей-офф, сенсационное поражение Куликов-Белки

В тренде
Вторая лига
Вторая лига

Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вторая лига. Пробий гарантировал себе участие в чемпионском плей-офф, сенсационное поражение Куликов-Белки

Вторая лига

Исторический день для коллектива из Городенки

Вторая лига. Пробий гарантировал себе участие в чемпионском плей-офф, сенсационное поражение Куликов-Белки

Фото: НК Пробій

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською


Сегодня сыграли четыре матча 27-го тура Второй лиги. Вашему вниманию результаты противостояний, которые подарили болельщикам ряд эмоций.

В стартовом матче дня "Рух-2" на выезде не смог переиграть "Реал Фарму" - 0:0. Таким образом, львовяне теряют сверхважные очки в борьбе за второе место. Реабилитировался за два подряд поражения "Горняк-Спорт", который дома переиграл "Ниву" - 1:0.

В центральном матче тура "Пробий" принимал "Полесье-2". Подопечные Ковалюка победили - 3:1. Таким образом, "Пробий" гарантировал себе участие в чемпионском плей-офф.

В еще одном матче субботы "Ольховцы" сенсационно разгромили "Куликов-Белку" - 3:0.

Вторая лига. Шестнадцатый тур

"Реал Фарма" - "Рух-2" 0:0

"Пробой" - "Полесье-2" 3:1

Голы: Сикач (2), Дриган (55), Харук (63) - Авраменко (53)

"Горняк-Спорт" - "Нива" 1:0

Голы: Катеринка (33)

"Ольховцы" - "Куликов-Белка" 3:0

Голы: Панасенко (35, пен), Шестаков (37, 63)

По теме
yellow-arrow
Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня
yellow-arrow
Вторая лига. Ревера 1908 - Скала 1911 1:3. Коллектив из Стрыя поднимается на третье место
yellow-arrow
Только у первой команды Руха нет задолженностей по зарплате
Вторая лига Реал Фарма (Одесса) Рух-2 (Львов) ФК Пробий
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости