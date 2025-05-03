Вторая лига. Пробий гарантировал себе участие в чемпионском плей-офф, сенсационное поражение Куликов-Белки



Сегодня сыграли четыре матча 27-го тура Второй лиги. Вашему вниманию результаты противостояний, которые подарили болельщикам ряд эмоций.

В стартовом матче дня "Рух-2" на выезде не смог переиграть "Реал Фарму" - 0:0. Таким образом, львовяне теряют сверхважные очки в борьбе за второе место. Реабилитировался за два подряд поражения "Горняк-Спорт", который дома переиграл "Ниву" - 1:0.

В центральном матче тура "Пробий" принимал "Полесье-2". Подопечные Ковалюка победили - 3:1. Таким образом, "Пробий" гарантировал себе участие в чемпионском плей-офф.

В еще одном матче субботы "Ольховцы" сенсационно разгромили "Куликов-Белку" - 3:0.

Вторая лига. Шестнадцатый тур

"Реал Фарма" - "Рух-2" 0:0

"Пробой" - "Полесье-2" 3:1

Голы: Сикач (2), Дриган (55), Харук (63) - Авраменко (53)

"Горняк-Спорт" - "Нива" 1:0

Голы: Катеринка (33)

"Ольховцы" - "Куликов-Белка" 3:0

Голы: Панасенко (35, пен), Шестаков (37, 63)