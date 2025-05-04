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Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

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Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

Фото: ФК Чернігів

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня сыграют еще четыре матча 16-го тура Второй лиги. Непростое испытание будет ожидать "Ворсклу-2", которая будет играть против "Чернигова". В случае победы "северяне" увеличат отрыв от конкурентов в борьбе за второе место. Также шанс на дебютную победу в 2025 году имеет "Чайка", но для этого надо дома побеждать "Тростянец".

12:00. "Локомотив" - "Металлист 1925-2"

13:00. "Чернигов" - "Ворскла-2"

15:30. "Чайка" - "Тростянец"

16:00. "Самбор-Нива-2" - "Ужгород"

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