Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

Сегодня сыграют еще четыре матча 16-го тура Второй лиги. Непростое испытание будет ожидать "Ворсклу-2", которая будет играть против "Чернигова". В случае победы "северяне" увеличат отрыв от конкурентов в борьбе за второе место. Также шанс на дебютную победу в 2025 году имеет "Чайка", но для этого надо дома побеждать "Тростянец".

12:00. "Локомотив" - "Металлист 1925-2"

13:00. "Чернигов" - "Ворскла-2"

15:30. "Чайка" - "Тростянец"

16:00. "Самбор-Нива-2" - "Ужгород"