Вторая лига
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Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня
Продолжается тур
Фото: ФК Чернігів
Сегодня сыграют еще четыре матча 16-го тура Второй лиги. Непростое испытание будет ожидать "Ворсклу-2", которая будет играть против "Чернигова". В случае победы "северяне" увеличат отрыв от конкурентов в борьбе за второе место. Также шанс на дебютную победу в 2025 году имеет "Чайка", но для этого надо дома побеждать "Тростянец".
12:00. "Локомотив" - "Металлист 1925-2"
13:00. "Чернигов" - "Ворскла-2"
15:30. "Чайка" - "Тростянец"
16:00. "Самбор-Нива-2" - "Ужгород"
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