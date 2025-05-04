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Вторая лига. Разгромная победа Чернигова, нулевая ничья в Киеве

Вторая лига
Обновлено

Не слишком результативный день

Вторая лига. Разгромная победа Чернигова, нулевая ничья в Киеве

Фото: ФК Чернігів

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською


Сегодня сыграли еще четыре матча 16-го тура Второй лиги. Вашему вниманию результаты противостояний. Напомним, что последний матч тура сыграют завтра.

В стартовой встрече воскресенья "Локомотив" и "Металлист 1925-2" голов не забивали. В первой половине встречи владели инициативой киевляне, но реализовать свои моменты не смогли. После перерыва интереснее уже играли харьковчане, но и они не забили - 0:0.

"Чернигов" дома разгромил "Ворсклу-2" - 4:0. Отметим дубль опытного Вячеслава Койдана. Это очень важные три очка для "Чернигова" в борьбе за второе место. "Чайка" благодаря голу 21-летнего Валентина Овчарука смогла вырвать победу у "Тростянца" и прервала свою серию из поражений - 1:0.

В еще одном матче воскресенья "Самбор-Нива-2" и "Ужгород" сыграли вничью.

Вторая лига. 16-й тур

"Чайка" - "Тростянец" 1:0
Голы: Овчарук (86)

"Локомотив" - "Металлист 1925-2" 0:0

"Чернигов" - "Ворскла-2" 4:0
Голы: Койдан (20, 29), Мироненко (27), Шушко (63)

"Самбор-Нива-2" - "Ужгород" 1:1
Голы: Вышинский (82) - Коваленко (64)

Удаление: Коваленко (73)

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