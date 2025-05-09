Вторая лига. Игра тура в Александрии, Скала 1911 будет принимать победителя группы А

Уже в субботу начинается 17-й тур Второй лиги. Обращаем внимание, что это предпоследний тур в нынешнем сезоне. Таким образом, болельщиков третьего по рангу дивизиона Украины ожидает все самое интересное. Вашему вниманию анонс тура.

ГРУППА А

"Ужгород" - "Куликов-Белка"

10.05.2025. 13:30. "Авангард". Ужгород

Неделю назад "Ужгород" впервые за пять туров сыграл вничью. Подопечные Лободы выигрывали у "Самбора-Нивы-2", но удержать свое преимущество не смогли. К тому же, из-за удаления Коваленко пришлось доигрывать матч в меньшинстве. Отсутствие нападающего будет существенной проблемой перед игрой 17-го тура. "Куликов-Белка" в прошлом туре шокировала собственных болельщиков. Команда из Львовщины разгромно уступила "Ольховцам" - 0:3. За два тура нереально отыграть отставание в пять очков от второго места. Надеяться "Куликов-Белка" может только на чудо. Не стабильная игра в весенней части сезона не позволила этой команде повыситься в классе. Гостям не стоит ожидать легкой прогулки, ведь "Ужгород" умеет удивлять.

"Рух-2" - "Самбор-Нива-2"

10.05.2025. 13:30. Стадионе "им. Богдана Маркевича". Винники

Конкуренты в борьбе за повышение в классе давали немало шансов львовянам оторваться, но они этими подарками не воспользовались. О каких амбициях можно говорить, если не побеждать главного аустайдера? Неделю назад "Рух-2" так и не смог забить "Реал Фарме". Это была точно не лучшая игра для львовян. Два тура подряд не побеждает "Рух-2". "Самбор-Нива-2" в прошлом туре спаслась от поражения против "Ужгорода". В большинстве все же смогли дожать соперника. Спас команду от поражения Вышинский, который забил шикарным ударом со штрафного. Справятся ли на этот раз с психологическим давлением футболисты "Руха-2"? Если они и на этот раз не выиграют, то существенно усложнят себе жизнь в борьбе за второе место.

"Полесье-2" - "Реал-Фарма"

10.05.2025. 13:30. "СОБ ФК Полесье №1". Глубочица

В прошлом туре житомирский коллектив так и не смог ничего противопоставить лидеру группы. "Полесье-2" на выезде уступило "Пробой" - 1:3. Кадровый ресурс на эту игру у "Полесья-2" был не такой мощный и лидер этим воспользовался. Тем не менее, житомиряне пока что даже сохраняют шансы на второе место, но для этого им стоит выигрывать оба матча и надеяться на потерю очков конкурентами. "Реал Фарма" уже давно никаких турнирных задач не решает. Одесситы так и завершат сезон на последнем месте. В прошлом туре подопечные Полтавца неожиданно отобрали очки у "Руха-2". Сможет ли на этот раз аутсайдер удивить? Многое зависит от стартового состава хозяев. Если лидеры смогут сыграть, то у одесситов не будет шансов.

"Скала 1911" - "Пробий"

10.05.2025. 13:30. "Сокол". Стрый

Очень интересное противостояние нас ожидает. "Пробий" уже гарантировал себе первое место и участие в плей-офф за прямое повышение в классе. Подопечные Ковалюка в чемпионате уже выиграли семь матчей подряд. В прошлом туре "Пробой" дома разобрался с "Полесьем-2" и теперь лидер может спокойно готовиться к плей-офф. Однако, вряд ли коллектив из Городенки захочет прерывать свою победную серию. "Скала 1911" в прошлом туре переиграла "Реверу 1908" и поднялась на третье место. Уже сейчас можно говорить, что коллективу из Стрыя смена тренерского штаба пошла на пользу. "Скала 1911" может даже побороться за второе место, но для этого стоит побеждать лидера. Смогут ли достичь такого результата хозяева?

"Ревера 1908" - "Ольховцы"

10.05.2025. 15:45. "им. А.П. Гембы ИФНТУНГ" Ивано-Франковск

Предпоследняя команда группы будет принимать седьмую. Закарпатская команда два тура подряд не проигрывает. Сначала сыграли вничью со "Скалой 1911", а на прошлой неделе разгромили "Куликов-Белку". Такие результаты не могут не радовать болельщиков, ведь встречались против серьезных соперников. "Ревера 1908" не может похвастаться результатами. В 2025 году коллектив из Ивано-Франковска еще не набирал очки. Слишком много пропускает "Ревера 1908" - 11-ть голов за четыре тура. Учитывая состояние соперников, именно гости считаются фаворитами противостояния, но хозяева без боя не будут сдаваться.

ГРУППА Б

"Колос-2" - "Металлист 1925-2"

11.05.2025. 13:00. "Колос". Ковалевка

Лидер группы будет принимать команду, которая весной приятно поражает. "Металлист 1925-2" в 2025 году еще не проигрывал: две победы и две ничьи. К сожалению, слишком много было потеряно в первой части сезона и сейчас харьковчане занимают предпоследнее место. Однако, есть все шансы подняться вверх в таблице, но для этого стоит качественно сыграть в последних турах. "Колос-2" в прошлом туре потерял очки в противостоянии с "Александрией-2", но у ковалевцев есть запас в четыре очка и вряд ли они потеряют это существенное преимущество. Однако, не стоит ожидать легкой прогулки, ведь весной "Колос-2" играет не слишком убедительно.

"Александрия-2" - "Чернигов"

11.05.2025. 13:00. КСК "Олимп". Александрии

Безусловно, эту игру можно считать центральной в туре, ведь встречаются конкуренты за второе место. Даже ничья гарантирует "северянам" второе место и борьбу за повышение в классе уже в плей-офф. "Чернигов" в прошлом туре не оставил шансов "Ворскле-2" - 4:0. Обращаем внимание на дубль Вячеслава Койдана. "Александрия-2" смогла отобрать очки у лидера и это уже позитив, ведь подопечные Бицюры весной играют не слишком удачно. Молодой команде не хватает стабильности. В очном противостоянии на первый план может выйти опыт гостей. В составе "Чернигова" есть ряд игроков, которые могут решить судьбу матча благодаря своим индивидуальным действиям. Однако, все же ожидаем конкурентный на интересный футбол.

"Тростянец" - "Горняк-Спорт"

11.05.2025. 13:00

Этот сезон "Тростянец" полностью проваливает. Вообще ничего не получается у команды и есть все шансы, что в следующем сезоне Юрий Бакалов уже не будет возглавлять "Тростянец". Шестое место - это не тот результат, который ожидали от команды перед началом чемпионата. В 2025 году "Тростянец" еще не побеждал: две ничьи и два поражения. В прошлом туре подопечные Бакалова уступили кризисной "Чайке", хотя в первом тайме играли интереснее. А что произошло после перерыва объяснить сложно. Безусловно, также стоит учитывать кадровые проблемы, ведь в заявке были всего три полевых игрока. "Горняк-Спорт" неделю назад минимально победил "Ниву", но это уже не имеет особого значения, ведь команда не выполнила основную задачу. Коллектив из Горишних Плавней не повысится в классе в этом сезоне. Максимум на что можно рассчитывать - третье место в группе.

"Нива" - "Локомотив"

11.05.2025. 13:00. УТБ "Нива". Винница

После шокирующей победы над "Колосом-2" подопечные Юрия Ярошенко два матча проиграли и набрали три очка против "Чайки". Перед этим туром "Нива" занимала восьмое место, но "Металлист 1925" дышит в спину. Напомним, что в прошлом туре "Нива" на выезде минимально уступила "Горняку-Спорт". "Локомотив" неделю назад все же не смог дожать "Металлист 1925-2". В первом тайме подопечные Лазоренко доминировали, а вот после перерыва почему-то отдали инициативу. Возможно, в функциональном плане не слишком хорошо чувствует себя команда. Киевляне продолжают борьбу за четвертое место в группе, поэтому для них каждый зачетный пункт сейчас на вес золота. На этой неделе стало известно, что клуб прекратил сотрудничество с Вадимом Лазоренко. И.о. главного тренера назначили Назара Козака.

"Ворскла-2" - "Чайка"

11.05.2025. 14:30. Полтава. "Молодежный"

Последняя команда группы будет принимать седьмую. Полтавчанам очень сложно весной - две ничьи и два поражения. В прошлом туре "Ворскла-2" так и не смогла навязать борьбу "Чернигову" - 0:4. Слишком много давали свободных зон сопернику полтавчане, а такие опытные игроки ими пользовались. "Чайка" неделю назад наконец-то впервые в 2025 году выиграла. Подопечные Луценко все же смогли дожать "Тростянец" - 1:0. Во второй половине встречи команда Луценко существенно прибавила в активности и заслуженно вырвала победу. Сможет ли на этот раз "Чайка" набрать три очка или все же "Ворскла-2" вспомнит, что в начале сезона была даже в тройке?