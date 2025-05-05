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Вторая лига. Колос-2 - Александрия-2 1:1. Ничья в пользу конкурентов
Последняя игра тура
Фото: facebook.com/fckolos2kovalivka
Интересным противостоянием в Буче завершался 16-й тур Второй лиги. Лидер группы Б "Колос-2" принимал "Александрию-2", которая занимала третье место. С турнирной точки зрения это был важнейший матч.
В конце первой половины встречи гости открыли счет. Ващенко сыграл на перехвате и сильным ударом с правой ноги по диагонали попал в дальнюю девятку - 0:1. В середине второго тайма "Колос-2" все же сравнял счет. Хруль прострелил, а Даниил Колесник прямо перед воротами замкнул в касание - 1:1.
Ничья - закономерный итог матча, но этот результат вряд ли удовлетворит обе команды.
Вторая лига. 16-й тур
"Колос-2" - "Александрия-2"
Голы: Колесник (65) - Ващенко (41)
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