  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Вторая лига
  4. Вторая лига. Колос-2 - Александрия-2 1:1. Ничья в пользу конкурентов

В тренде
Вторая лига
Вторая лига

Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вторая лига. Колос-2 - Александрия-2 1:1. Ничья в пользу конкурентов

Вторая лига

Последняя игра тура

Вторая лига. Колос-2 - Александрия-2 1:1. Ничья в пользу конкурентов

Фото: facebook.com/fckolos2kovalivka

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Интересным противостоянием в Буче завершался 16-й тур Второй лиги. Лидер группы Б "Колос-2" принимал "Александрию-2", которая занимала третье место. С турнирной точки зрения это был важнейший матч.

В конце первой половины встречи гости открыли счет. Ващенко сыграл на перехвате и сильным ударом с правой ноги по диагонали попал в дальнюю девятку - 0:1. В середине второго тайма "Колос-2" все же сравнял счет. Хруль прострелил, а Даниил Колесник прямо перед воротами замкнул в касание - 1:1.

Ничья - закономерный итог матча, но этот результат вряд ли удовлетворит обе команды.

Вторая лига. 16-й тур

"Колос-2" - "Александрия-2"

Голы: Колесник (65) - Ващенко (41)

По теме
yellow-arrow
Колос-2 – Александрия-2: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
yellow-arrow
Вторая лига. Разгромная победа Чернигова, нулевая ничья в Киеве
yellow-arrow
Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня
Вторая лига
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости