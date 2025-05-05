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Колос-2 – Александрия-2: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Колос-2 – Александрия-2: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 05.05.2025 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: facebook.com/fckolos2kovalivka
Лидер турнирной таблицы группы Б Второй лиги "Колос-2" встретится с "Александрией-2".
- Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football
Ковалевский коллектив в прошлом туре обыграл "Ворсклу-2"(1:0), а александрийский клуб уступил "Металлисту 1925-2" (0:1).
Начало игры - в 14:00. Смотреть онлайн можно на YouTube-канале ПФЛ и "Колоса-2".
Вторая лига. Группа Б. 16-й тур
05.05.2025, "Юбилейный". Буча
"Колос-2" 14:00 "Александрия-2"
Трансляция - YouTubе-канал ПФЛ и "Колоса-2"
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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