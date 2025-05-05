  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Вторая лига
  4. Колос-2 – Александрия-2: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

В тренде
Вторая лига
Вторая лига

Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Колос-2 – Александрия-2: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Вторая лига

Колос-2 – Александрия-2: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 05.05.2025 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Колос-2 – Александрия-2: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: facebook.com/fckolos2kovalivka

Новина українською

Лидер турнирной таблицы группы Б Второй лиги "Колос-2" встретится с "Александрией-2".

  • Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Ковалевский коллектив в прошлом туре обыграл "Ворсклу-2"(1:0), а александрийский клуб уступил "Металлисту 1925-2" (0:1).

Начало игры - в 14:00. Смотреть онлайн можно на YouTube-канале ПФЛ и "Колоса-2".

Вторая лига. Группа Б. 16-й тур
05.05.2025, "Юбилейный". Буча
"Колос-2" 14:00 "Александрия-2"
Трансляция - YouTubе-канал ПФЛ и "Колоса-2"

По теме
yellow-arrow
Вторая лига. Разгромная победа Чернигова, нулевая ничья в Киеве
yellow-arrow
Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня
yellow-arrow
Вторая лига. Пробий гарантировал себе участие в чемпионском плей-офф, сенсационное поражение Куликов-Белки
Колос (Ковалевка) смотреть футбол онлайн ФК Александрия-2
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости