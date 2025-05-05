Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Первая отставка в 2025 году. Клуб Второй лиги уволил главного тренера
Во Второй лиге свои эмоции
instagram.com/lokomotyv.ua
Клуб
Это первая отставка во Второй лиге в 2025 календарном году.
Исполняющим обязанности главного тренера назначен Назар Козак, который будет руководить командой в трех заключительных играх сезона.
Отметим, что 60-летний Лазоренко работал в структуре "Локомотива" с 2023 года, совмещая тренерскую работу с должностью спортивного директора.
В последнем туре Второй лиги "Локомотив" на своем поле сыграл вничью с харьковским "Металлистом 1925-2" (0:0).
Команда занимает пятое место в турнирной таблице Второй лиги в Группе Б, имея в активе 23 очка.
Популярное сейчас
- Шахтер сложил полномочия чемпиона. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Журналист - о потенциальном новичке Динамо: Это Ярмоленко десять лет назад
- Переход форварда Вереса в Полесье: раскрыта сумма трансфера
- Только у первой команды Руха нет задолженностей по зарплате
- Легендарный футболист Баварии закрутил роман с моделью, младшей на 38 лет
- Не сложилось: Пике расстался с возлюбленной, ради которой изменил Шакире