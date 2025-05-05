Первая отставка в 2025 году. Клуб Второй лиги уволил главного тренера

Клуб Второй лиги "Локомотив" объявил о завершении сотрудничества с главным тренером команды Вадимом Лазоренко, который в столичном клубе отвечал за построение клубной вертикали.

Это первая отставка во Второй лиге в 2025 календарном году.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Назар Козак, который будет руководить командой в трех заключительных играх сезона.

Отметим, что 60-летний Лазоренко работал в структуре "Локомотива" с 2023 года, совмещая тренерскую работу с должностью спортивного директора.

В последнем туре Второй лиги "Локомотив" на своем поле сыграл вничью с харьковским "Металлистом 1925-2" (0:0).

Команда занимает пятое место в турнирной таблице Второй лиги в Группе Б, имея в активе 23 очка.