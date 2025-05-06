Какая команда сначала сыграет дома? Определились пары плей-офф матчей Первой и Второй лиги

Прошла жеребьевка матчей этапов плей-офф между командами Первой и Второй лиги сезона 2025/26.

Победитель Второй лиги выходит напрямую в Первую. Второе и третье место примут участие в плей-офф за право играть в Первой лиге.

По результатам жеребьевки, команды Второй лиги первые матчи проведут на домашнем поле. Базовая дата матча - 4 июня

Третье место Второй лиги - 14-е место Первой лиги

Второе место Второй лиги - 15-е место Первой лиги

Ответные матчи состоятся 8 июня

14-е место Первой лиги - Третье место Второй лиги

15-е место Первой лиги - Второе место Второй лиги

По регламенту ПФЛ, команды, занявшие первые места в группах "А" и "Б" соревнований Второй лиги участвуют в матчах этапа плей-офф за первое место Второй лиги. Победитель выходит напрямую в Первую лигу. Команда, которая проиграла, будет соревноваться с 15-м местом Первой Лиги.

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Команды, занявшие вторые места в группах "А" и "Б" соревнований второй лиги участвуют в матчах этапа плей-офф за третье место второй лиги.