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Какая команда сначала сыграет дома? Определились пары плей-офф матчей Первой и Второй лиги

Вторая лига

Известны результаты

Какая команда сначала сыграет дома? Определились пары плей-офф матчей Первой и Второй лиги

Фото - ПФЛ

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Прошла жеребьевка матчей этапов плей-офф между командами Первой и Второй лиги сезона 2025/26.

Победитель Второй лиги выходит напрямую в Первую. Второе и третье место примут участие в плей-офф за право играть в Первой лиге.

По результатам жеребьевки, команды Второй лиги первые матчи проведут на домашнем поле. Базовая дата матча - 4 июня

  • Третье место Второй лиги - 14-е место Первой лиги
  • Второе место Второй лиги - 15-е место Первой лиги

Ответные матчи состоятся 8 июня

  • 14-е место Первой лиги - Третье место Второй лиги
  • 15-е место Первой лиги - Второе место Второй лиги

По регламенту ПФЛ, команды, занявшие первые места в группах "А" и "Б" соревнований Второй лиги участвуют в матчах этапа плей-офф за первое место Второй лиги. Победитель выходит напрямую в Первую лигу. Команда, которая проиграла, будет соревноваться с 15-м местом Первой Лиги.

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Команды, занявшие вторые места в группах "А" и "Б" соревнований второй лиги участвуют в матчах этапа плей-офф за третье место второй лиги.

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Источник:
ПФЛ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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